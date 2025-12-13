IR A
El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

La influencer y el comediante protagonizan un escándalo mediático sin precedentes luego de que ella compartiera chats privados. Ahora, hay graves acusaciones cruzadas.

Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex

Sofía "La Reini" Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

La participante de Masterchef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, detonó un escándalo en las redes sociales al exponer una serie de conversaciones privadas y agresivas con su expareja, el comediante Homero Pettinato. La publicación, que se viralizó rápidamente, mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura, que obligó al hijo del reconocido conductor a realizar un descargo público.

En los chats que "La Reini" decidió hacer públicos, Pettinato le profirió duros calificativos, como “gato cascoteado” y “mala persona”. Gonet no se quedó atrás y lo acusó de tener adicciones y de mentirle durante el tiempo que duró la relación, que se extendió por varios meses.

La influencer, conocida por su participación en el programa de cocina de Telefe, también arremetió con acusaciones más personales. En uno de los tramos de la conversación, ella cuestiona su estilo de vida: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total”.

La respuesta de Homero Pettinato: "Tengo ganas de partirte el cráneo"

La tensión escaló hasta que Homero Pettinato recurrió a sus propias redes para dar su versión de los hechos. El comediante aseguró que durante meses se mantuvo al margen por respeto, pero que la situación se volvió insostenible.

En su descargo, Pettinato sostuvo que había soportado "amenazas de muerte" y que todo su círculo íntimo le pedía alejarse de la influencer. Concluyó que se había seguido acercando a ella a pesar de las advertencias, y desmintió las acusaciones más graves.

