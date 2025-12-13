13 de diciembre de 2025 Inicio
Terror en plena calle: un hombre mató a su exnovia de 20 puñaladas

Mirelly Cristina da Silva, de 21 años, fue sorprendida por Vitor Caetano Figueiredo, en la puerta de su casa. Su expareja, sin mediar palabra, la atacó brutalmente con un arma blanca y escapó.

En el video se puede escuchar los gritos de la víctima pero nadie se acercó a ayudarla. 
Un brutal asesinato conmociona Brasil: un hombre mató de 20 puñaladas a su exnovia en plena calle. El terrorífico momento quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se puede ver cómo Mirelly Cristina da Silva, de 21 años, fue sorprendida por Caetano Figueiredo, en la puerta de su casa.

El ataque duró tan solo unos segundos, en las imágenes se puede observar cómo Mirelly apenas puede reaccionar ante el ataque de su exnovio, quien sin mediar palabra comenzó apuñalarla en la vereda.

A pesar de que la joven intentó gritar y pedir ayuda, ningún vecino se acercó y Vitor Caetano Figueiredo escapó corriendo de la escena.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y encontraron a Mirelly en el piso, tirada cerca del portón de su vivienda, pero no pudieron salvarle la vida y la declararon muerta en el lugar.

Ambos habían mantenido una relación durante tres años, pero se habían separado en marzo. "Él sabía los pasos de la víctima, iba con frecuencia a Itaúna y conocía los horarios de ella", expresó el jefe de policía que investiga el caso para medios locales.

Por su parte, el agresor confesó el crimen y fue arrestado por la policía. Según su testimonio, había planeado en cometer el femicidio después de que se enterara de que Mirelly tenía una nueva relación, por lo que planeó el crimen días antes.

"Según él, eso fue el punto final para que decidiera cometer el crimen", añadieron las autoridades. El asesino fue detenido cuando regresó desde Itaúna, donde vivía la víctima, hasta Belo Horizonte.

