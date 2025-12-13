13 de diciembre de 2025 Inicio
Video: así fue el violento choque y vuelco en Balvanera

Al menos dos personas resultaron heridas y el conductor se dio a la fuga. El accidente tuvo lugar sobre la Av. Rivadavia.

Al menos dos personas resultaron heridas.

Un fuerte choque y vuelco ocurrió durante las primeras horas del sábado en Balvanera, cuando un Chevrolet Cobalt colisionó con dos autos y terminó volcando sobre la avenida Rivadavia. Al menos dos personas resultaron heridas y el conductor se dio a la fuga.

Según testigos, el choque ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el cruce de Rivadavia y Juan José Paso. Cuando un coche modelo Chevrolet Cobalt, que venía cortando semáforos por la avenida, impactó contra un Chevrolet Prisma blanco.

Por el fuerte impacto, el Prisma terminó subido sobre la vereda, mientras que el Cobalt chocó a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado y volcó. El conductor, lejos de brindar ayuda, se escapó caminando de la escena.

En un Chevrolet Prisma viajaban dos personas, una pasajera y el chofer que trabajaba con aplicaciones de viaje, ambos fueron atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), también se presentaron en el lugar Personal de Bomberos de la Ciudad.

La mujer que estaba a bordo del Prisma fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos.

