La fiesta de disfraces más importante del país se muda de Paraná: cuál es la fecha y el nuevo lugar

Miles de personas viajan todos los años desde distintos puntos del país para vivir la fiesta del disfraz. Redes Sociales

La Fiesta de Disfraces de Paraná 2025 se muda después de más de dos décadas en Entre Ríos, a la Provincia de Buenos Aires. La preventa de tickets ya está disponible a través de Tikea (www.tickea.com.ar).

Será el sábado 15 de noviembre a las 21 en el Autódromo y Predio Ferial de la localidad de San Nicolás, en el Km 225 Autopista Buenos Aires - Rosario, San Nicolás de los Arroyos.

A través de los años, la fiesta contó con la presencia de artistas de artistas de la talla de Damas Gratis, Ke Personajes, Luckra, Duki, Bizarrap, La Konga, Fer Palacio, L- Gante y Karina, entre otros. Para este 2025 todavía no trascendió la lista de invitados y celebridades para el ritual colectivo de creatividad, libertad y celebración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiesta de Disfraces (@fdd_parana) Historia de la Fiesta de Disfraces La primera Fiesta de Disfraces fue en agosto de 1999, como un festejo de cumpleaños entre amigos en un club de Paraná. Esa primera noche reunió a unas 80 personas, y encantó a la comunidad, que desde entonces decidió seguir haciéndola.

Con los años, la FDD creció exponencialmente, recorriendo distintos espacios cada vez más grandes, hasta consolidarse como el evento cultural y festivo más esperado del año en Argentina, reuniendo a más de 50.000 personas por edición y siendo declarada de Interés Cultural y Turístico por la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.