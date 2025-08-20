20 de agosto de 2025 Inicio
La fiesta de disfraces más importante del país se muda de Paraná: cuál es la fecha y el nuevo lugar

Después de más de dos décadas en Entre Ríos, la edición 2025 se realizará en una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Miles de personas viajan todos los años desde distintos puntos del país para vivir la fiesta del disfraz.

Miles de personas viajan todos los años desde distintos puntos del país para vivir la fiesta del disfraz.

La Fiesta de Disfraces de Paraná 2025 se muda después de más de dos décadas en Entre Ríos, a la Provincia de Buenos Aires. La preventa de tickets ya está disponible a través de Tikea (www.tickea.com.ar).

Una propuesta imperdible para hacer una escapada.
Será el sábado 15 de noviembre a las 21 en el Autódromo y Predio Ferial de la localidad de San Nicolás, en el Km 225 Autopista Buenos Aires - Rosario, San Nicolás de los Arroyos.

A través de los años, la fiesta contó con la presencia de artistas de artistas de la talla de Damas Gratis, Ke Personajes, Luckra, Duki, Bizarrap, La Konga, Fer Palacio, L- Gante y Karina, entre otros. Para este 2025 todavía no trascendió la lista de invitados y celebridades para el ritual colectivo de creatividad, libertad y celebración.

Historia de la Fiesta de Disfraces

La primera Fiesta de Disfraces fue en agosto de 1999, como un festejo de cumpleaños entre amigos en un club de Paraná. Esa primera noche reunió a unas 80 personas, y encantó a la comunidad, que desde entonces decidió seguir haciéndola.

Con los años, la FDD creció exponencialmente, recorriendo distintos espacios cada vez más grandes, hasta consolidarse como el evento cultural y festivo más esperado del año en Argentina, reuniendo a más de 50.000 personas por edición y siendo declarada de Interés Cultural y Turístico por la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

Lo más valioso que tiene la FDD es que llegar gente desde todos los rincones del país, que la viven como un punto de encuentro año tras año. Buscan el anonimato, encontrarse con amigos, crear nuevas conexiones y celebrar la diversidad de ser.

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

