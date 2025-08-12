12 de agosto de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires y hace la Fiesta de la Mujer Campesina: un pueblo ideal para una escapada

Tradición, gastronomía y cultura se combinan en un evento que rinde homenaje al trabajo y la identidad de las mujeres del campo bonaerense.

Por
A sólo 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Crotto conserva el espíritu apacible de la vida rural. Sus calles tranquilas, la calidez de su gente y un entorno cargado de historia se funden con la fuerza de la identidad comunitaria que caracteriza a sus apenas 300 habitantes. Este pequeño poblado bonaerense no solo preserva su patrimonio ferroviario y su museo comunitario, sino que también celebra con orgullo uno de sus eventos más significativos: la Fiesta de la Mujer Campesina.

El próximo 17 de agosto, la localidad será escenario de la décima edición de esta celebración, impulsada originalmente por los estudiantes de la escuela secundaria local y hoy organizada por una comisión que reúne a toda la comunidad. En torno a la estatua dedicada a la Mujer Campesina, habrá un acto protocolar, reconocimientos y un vistoso desfile de mujeres a caballo, poniendo en primer plano el rol clave que desempeñan en las tareas del campo y en el desarrollo colectivo.

La propuesta no se limita a lo ceremonial: la gastronomía regional será otro de sus grandes atractivos, con platos como las empanadas de cordero cortadas a cuchillo, lechón asado, tortas fritas y productos típicos. Además, el paseo incluirá una exposición de artesanos, espectáculos musicales y actividades recreativas que completarán el espíritu festivo.

Dónde queda Crotto

Ubicado en el partido de Tapalqué, este poblado surgió en 1914 vinculado a la actividad ferroviaria. Su nombre recuerda a la familia italiana dueña de la Estancia San Enrique y, por coincidencia histórica, al exgobernador José Camilo Crotto, cuya ley permitió a peones golondrina viajar gratis en tren, origen de una curiosa anécdota lingüística que aún circula.

Qué puedo hacer en Crotto

El pueblo ofrece postales de otra época: bicicletas sin candado, puertas abiertas y compras “de fiado” en almacenes de campo, donde los vecinos se saludan por su nombre y el tiempo parece transcurrir más despacio.

El Museo Municipal Comunitario, instalado en la antigua estación del Ferrocarril Roca, guarda objetos y relatos que narran la historia local, desde herramientas de trabajo rural hasta fotografías y documentos que reconstruyen la vida de sus primeros habitantes.

Además, los alrededores de Crotto invitan a recorrer caminos de tierra bordeados por campos y arboledas centenarias, ideales para caminatas, paseos en bicicleta o simples momentos de contemplación, en un entorno que combina naturaleza y tradición.

Cómo llegar a Crotto

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto hasta Crotto toma aproximadamente cuatro horas. El trayecto combina tramos de autopista y rutas provinciales, atravesando localidades intermedias que invitan a hacer paradas breves para disfrutar de la gastronomía regional o tomar fotografías. Una ruta habitual es salir por la Autopista Riccheri y continuar por la Ruta Nacional 3 hasta conectar con la Ruta Provincial 85, que conduce directamente hacia el partido de Patagones. El paisaje, dominado por campos abiertos y pueblos de ritmo pausado, anticipa la calma que aguarda al llegar a este rincón bonaerense.

