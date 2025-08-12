Está cerca de Buenos Aires y hace la Fiesta de la Mujer Campesina: un pueblo ideal para una escapada Tradición, gastronomía y cultura se combinan en un evento que rinde homenaje al trabajo y la identidad de las mujeres del campo bonaerense. Por







Una propuesta imperdible para hacer una escapada. Municipalidad de Tapalqué

A sólo 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Crotto conserva el espíritu apacible de la vida rural. Sus calles tranquilas, la calidez de su gente y un entorno cargado de historia se funden con la fuerza de la identidad comunitaria que caracteriza a sus apenas 300 habitantes. Este pequeño poblado bonaerense no solo preserva su patrimonio ferroviario y su museo comunitario, sino que también celebra con orgullo uno de sus eventos más significativos: la Fiesta de la Mujer Campesina.

El próximo 17 de agosto, la localidad será escenario de la décima edición de esta celebración, impulsada originalmente por los estudiantes de la escuela secundaria local y hoy organizada por una comisión que reúne a toda la comunidad. En torno a la estatua dedicada a la Mujer Campesina, habrá un acto protocolar, reconocimientos y un vistoso desfile de mujeres a caballo, poniendo en primer plano el rol clave que desempeñan en las tareas del campo y en el desarrollo colectivo.

La propuesta no se limita a lo ceremonial: la gastronomía regional será otro de sus grandes atractivos, con platos como las empanadas de cordero cortadas a cuchillo, lechón asado, tortas fritas y productos típicos. Además, el paseo incluirá una exposición de artesanos, espectáculos musicales y actividades recreativas que completarán el espíritu festivo.

Crotto, mujer campesina Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los visitantes pueden planificar escapadas hacia destinos rurales que complementan la oferta turística porteña. Municipalidad de Tapalqué Dónde queda Crotto Ubicado en el partido de Tapalqué, este poblado surgió en 1914 vinculado a la actividad ferroviaria. Su nombre recuerda a la familia italiana dueña de la Estancia San Enrique y, por coincidencia histórica, al exgobernador José Camilo Crotto, cuya ley permitió a peones golondrina viajar gratis en tren, origen de una curiosa anécdota lingüística que aún circula.

Qué puedo hacer en Crotto El pueblo ofrece postales de otra época: bicicletas sin candado, puertas abiertas y compras “de fiado” en almacenes de campo, donde los vecinos se saludan por su nombre y el tiempo parece transcurrir más despacio.