20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof volvió a criticar a Javier Milei: "Tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en la Provincia"

El gobernador bonaerense encabezó un acto en Malvinas Argentinas y diferenció nuevamente su gestión de la del Presidente. "Estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad", enfatizó.

Por
Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cargar contra la gestión de Javier Milei y advirtió que el Presidente "tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en el territorio bonaerense". Además, se diferenció nuevamente del Gobierno y marcó que su gestión se encuentra "garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad".

Patricia Bullrich oficializó su candidatura a senadora de La Libertad Avanza.
Te puede interesar:

Bullrich criticó a Kicillof y volvió a pedir por la baja de la imputabilidad

En un acto en Malvinas Argentinas, Kicillof destacó la situación de la educación en el territorio bonaerense, pese a las medidas de la administración libertaria. "A pesar de todas las dificultades que nos genera el Gobierno nacional, estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad", enfatizó.

Axel Kicillof Centro de Desarrollo Infantil
Axel Kicillof cargó contra Javier Milei en Malvinas Argentinas.

Axel Kicillof cargó contra Javier Milei en Malvinas Argentinas.

"Milei tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en el territorio bonaerense: resolvimos asumir la responsabilidad de finalizar cada uno de estos centros", aseveró el gobernante, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

También se refirió a los próximos comicios legislativos del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. "Es muy clara la diferencia de prioridades y este 7 de septiembre contamos con una oportunidad de oro: el límite lo va a poner la gente con la boleta de Fuerza Patria", advirtió.

Axel Kicillof enviará un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Javier Milei en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la Legislatura bonaerense de un proyecto de ley para intervenir en obras públicas nacionales paralizadas en la provincia, suspendidas por la administración de Javier Milei. La iniciativa busca declarar la emergencia de la obra pública y dotar al Ejecutivo provincial de herramientas para garantizar la seguridad, retomar proyectos abandonados y reclamar judicialmente los fondos adeudados.

“Nunca en la historia argentina, ni en crisis profundas, estuvo absolutamente detenida durante dos años. Hay accidentes por la paralización de rutas y abandono de obras, y se detuvieron 80 escuelas y 16 mil viviendas”, advirtió Kicillof en conferencia de prensa.

El gobernador recordó la provincia ha presentado cinco reclamos ante la Corte Suprema para exigir la devolución de deudas por incumplimientos de leyes y presupuestos nacionales, que ascienden a $12 billones. "Los reclamos que hacemos al gobierno de Milei son ignorados. nunca tuvimos ninguna respuesta razonable. Estamos como el primer día y hay casos donde la situación no da más", indicó.

En ese marco contó que el proyecto en cuestión busca:

  • Otorgarle al ejecutivo herramientas para intervenir y garantizar la seguridad en los casos que el Gobierno nacional abandona obras "que ponen en riesgo la vida o los bienes de las personas".
  • Obtener la facultad faculte para reclamar a través de acciones jurídicas para reclamar por cada una de las obras, sus prejuicios y los fondos adeudados.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof anunció un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Javier Milei en la provincia

Kicillof enviará un proyecto de ley para reactivar las obras suspendidas por Milei en la provincia

Axel Kicillof reivindicó a José de San Martín a 175 años de su fallecimiento.
play

Kicillof pidió "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"

Javier Milei atacó a Axel Kicillof.

Milei volvió a atacar a Kicillof en La Plata: "Tirano de aldea y comunista enano"

play

Kicillof denunció las fake news impulsadas por el Gobierno: "Tienen una fábrica de truchadas"

play

Kicillof llamó a "ponerle un freno" a Milei

Axel Kicillof advirtió que Javier Milei busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos

Kicillof advirtió que Milei "busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos"

Rating Cero

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

El futbolista volvió a jugar en el Galatasaray el fin de semana pasado.

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

Carca presenta su nuevo single Lodo y anuncia un recital en La Trastienda

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: Nunca pensé ni voy a pensar como él.

Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él"

últimas noticias

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Hace 56 minutos
play
Maravilla metió un doblete y fue la figura del partido.

Hazaña de Racing en Avellaneda: con un gol agónico, le ganó a Peñarol por 3-1 y clasificó a los cuartos de final

Hace 1 hora
Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Hace 1 hora
play
Franco Mastantuono debutó en Real Madrid con 18 años.

Flechazo instantáneo: Los videos del histórico debut de Mastantuono en el Bernabéu

Hace 1 hora
Videos impactantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España.

Videos escalofriantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España

Hace 1 hora