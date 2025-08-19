Axel Kicillof volvió a criticar a Javier Milei: "Tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en la Provincia" El gobernador bonaerense encabezó un acto en Malvinas Argentinas y diferenció nuevamente su gestión de la del Presidente. "Estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad", enfatizó. Por







Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cargar contra la gestión de Javier Milei y advirtió que el Presidente "tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en el territorio bonaerense". Además, se diferenció nuevamente del Gobierno y marcó que su gestión se encuentra "garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad".

En un acto en Malvinas Argentinas, Kicillof destacó la situación de la educación en el territorio bonaerense, pese a las medidas de la administración libertaria. "A pesar de todas las dificultades que nos genera el Gobierno nacional, estamos garantizando la educación pública, gratuita y de calidad desde los 45 días hasta la universidad", enfatizó.

Axel Kicillof Centro de Desarrollo Infantil Axel Kicillof cargó contra Javier Milei en Malvinas Argentinas. Provincia de Buenos Aires "Milei tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en el territorio bonaerense: resolvimos asumir la responsabilidad de finalizar cada uno de estos centros", aseveró el gobernante, acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

También se refirió a los próximos comicios legislativos del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. "Es muy clara la diferencia de prioridades y este 7 de septiembre contamos con una oportunidad de oro: el límite lo va a poner la gente con la boleta de Fuerza Patria", advirtió.

