Brutal ataque en un kiosco de Merlo: un rugbier golpeó a un joven hasta dejarlo inconsciente La víctima tiene 19 años y fue agredida mientras tomaba una gaseosa con un amigo en San Antonio de Padua. El atacante, de 17, habría actuado por celos, luego de que el joven comenzara una relación con su expareja. Por Agregar C5N en









Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado por un adolescente de 17 en un kiosco de San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y terminó con la víctima inconsciente en el piso.

Santiago estaba sentado junto a un amigo y tomando una gaseosa cuando el agresor se acercó por detrás y comenzó a pegarle en la cabeza. Según contó su padre, Pablo, no hubo una discusión previa ni un intercambio de palabras.

La principal hipótesis sobre el motivo de la agresión apunta a una cuestión sentimental: el joven habría comenzado una relación con la expareja del atacante, quien juega al rugby y es conocido en el barrio.

"Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió", relató el padre en declaraciones a con la prensa.

También describió la violencia del ataque: "En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento. No pudo hacer nada". Pablo aseguró que su hijo está fuera de peligro, aunque deberá permanecer en reposo y continuar con controles médicos. Además, confirmó que se presentará en la fiscalía para realizar la denuncia correspondiente.