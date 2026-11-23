Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado por un adolescente de 17 en un kiosco de San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y terminó con la víctima inconsciente en el piso.
Santiago estaba sentado junto a un amigo y tomando una gaseosa cuando el agresor se acercó por detrás y comenzó a pegarle en la cabeza. Según contó su padre, Pablo, no hubo una discusión previa ni un intercambio de palabras.
La principal hipótesis sobre el motivo de la agresión apunta a una cuestión sentimental: el joven habría comenzado una relación con la expareja del atacante, quien juega al rugby y es conocido en el barrio.
"Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió", relató el padre en declaraciones a con la prensa.
También describió la violencia del ataque: "En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento. No pudo hacer nada". Pablo aseguró que su hijo está fuera de peligro, aunque deberá permanecer en reposo y continuar con controles médicos. Además, confirmó que se presentará en la fiscalía para realizar la denuncia correspondiente.
"Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien", expresó. Y recordó el crimen de Fernando Báez Sosa: "No aprendimos nada".
El impactante video de la golpiza de un rugbier a joven en Merlo