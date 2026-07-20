Rosario: una mujer falleció al caer de una camioneta durante los festejos tras el Mundial 2026 La víctima, de 45 años, viajaba en la parte trasera del vehículo y se precipitó al asfalto en Avenida Pellegrini al 4600. El conductor fue aprehendido mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho. Por Agregar C5N en









Rosario, fue uno de los grandes epicentros de los festejos tras la final del Mundial 2026. Redes sociales

Una mujer de 45 años murió este domingo en Rosario luego de caer de una camioneta en la que circulaba durante los festejos posteriores al partido de la Selección argentina ante España por la final del Mundial 2026. El hecho es investigado por la Justicia.

El episodio ocurrió sobre avenida Pellegrini al 4600 alrededor de las 19.40, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer había caído del vehículo en plena vía pública.

Al llegar, efectivos de la Brigada Motorizada encontraron a la víctima, identificada como Érica Silvana M., de 45 años, yaciente sobre la calle. Pocos minutos después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), cuyo personal médico constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.

Mujer muerta en Rosario durante los festejos por el subcampeonato mundial: la Justicia investigan cómo ocurrió la caída Según la información preliminar, la mujer viajaba en una camioneta y habría caído del vehículo en el marco de los festejos por el subcampeonato obtenido por la Selección argentina en el Mundial 2026. Tras el hecho, fue aprehendido un hombre de 45 años, identificado por la policía como Justino Walter G., quien conducía la camioneta al momento del episodio.

Las circunstancias en las que se produjo la caída son materia de investigación y serán determinadas por las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.