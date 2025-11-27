27 de noviembre de 2025 Inicio
La defensa de la jueza Julieta Makintach apelará su destitución ante la Corte Suprema

Su abogado, Darío Saldaño, adelantó que presentará un recurso extraordinario para tratar de revertir la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que la destituyó tras el escándalo por el documental Justicia Divina.

Por
Según su defensa, Makintach está "más tranquila" tras el jury en su contra.

La defensa de la exjueza Julieta Makintach adelantó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar el fallo del jury que la destituyó de su cargo tras comprobar que protagonizó, sin autorización, el documental Justicia Divina.

Uno de sus abogados, Darío Saldaño, confirmó a Noticias Argentinas que la presentación del documento se hará este jueves. "Lo estoy terminando de pulir", explicó. Agregó que conversa con Makintach "todos los días", y que la exmagistrada se encuentra "más tranquila".

La extitular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos en el Poder Judicial tras el fallo por unanimidad del Jurado de Enjuiciamiento en el edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata.

La presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, quien encabezó el jury, argumentó en su fallo que Makintach "llevó adelante conductas alejadas de la sobriedad, prudencia y moderación exigibles a todo servidor del Poder Judicial de la provincia".

Se le imputó la autorización irregular de acceso a tribunales para filmaciones, habilitación clandestina de registros fílmicos del debate oral, uso de recursos públicos con fines personales e incurrir en parcialidad manifiesta que llevó a la nulidad del proceso.

