Fernando Burlando pidió la detención de Julieta Makintach tras ser destituida como jueza

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona presentó la solicitud ante el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro y advirtió que "la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz".

Julieta Makintach fue destituida como jueza.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de Diego Maradona, pidió que Julieta Makintach sea detenida después de que fuera destituida como jueza por el escándalo que desató tras haber participado de un documental sobre el juicio por el fallecimiento del astro, que luego fue anulado.

Rodrigo Rey con su hijo Benicio en el Libertadores de América
En un documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, Burlando cuestionó el desempeño de Makintach durante el proceso por el fallecimiento de Maradona y advirtió que "la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz".

"Cualquier medida menos gravosa -incluso las que subsidiariamente pedimos- sería insuficiente, porque Makintach ya demostró que vulnera límites funcionales, éticos, institucionales y legales sin el menor reparo", alertó en esta línea.

En tanto, argumentó que el comportamiento de la exjueza expuso "peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba".

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó el martes a Makintach por cometer irregularidades y haber participado en un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, que finalmente tuvo que ser anulado. También se la inhabilitó para volver a ocupar un cargo judicial.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata. Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía habían solicitado su destitución. La defensa, en tanto, había pedido la jueza quede absuelta y que se acepte la renuncia presentada por Makintach.

"Este jurado de enjuiciamiento resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661 y modificatorias, a la Dr. Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº2 del departamento judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo Criminal Nº3", leyó el Dr. Ulises Giménez.

El artículo 2 y 3 del veredicto decretó la inhabilitación de la ahora exmagistrada "para ocupar en adelante otro cargo judicial", como así también "imponer las costas a la magistrada acusada".

Julieta Makintach habló tras su destitución: "Yo no quiero ser actriz, no quiero fama, no quiero plata"

Tras ser removida del Tribunal de San Isidro, por la unanimidad de un jurado de enjuiciamiento, Julieta Makintach defendió su imparcialidad en el mediático caso Maradona y desestimó que la filmación que la comprometió fuera un documental. En su descargo, intentó explicar que no conocía el formato que iba a tener lo que se estaba filmando: "No sabía si era un tráiler, un teaser o una docuserie".

En el programa Telenoche de Canal 13, Makintach dio su versión de los hechos. Tras su cesantía, la jueza defendió su accionar, desestimó la gravedad del material audiovisual, lanzó duras acusaciones contra sus excolegas y puso el foco en la integridad del proceso de remoción. Afirmó que se quedó callada, incluso ante la difusión de fotos personales y acusaciones de querer ser actriz o influencer, para no afectar la causa Maradona.

Al ser interpelada por la imprudencia de exponerse en ese momento, la ex funcionaria judicial reconoció su falta de previsión, pero lo atribuyó a sus buenas intenciones y honestidad. “Mi error es haber imaginado que esta entrevista, previa al inicio de un juicio, podía ser utilizada de manera tergiversada para crear todo un monstruo que atentara contra la continuidad de este debate”, lamentó.

La entrevistada acusó al juez Maximiliano Savarino de ocultar información. “Hoy tiene una denuncia por falso testimonio agravado y un pedido de juicio político", mencionó Makintach. Además, sumó: "borró mensajes dichos por él en el juicio político", en referencia a comunicaciones previas sobre la idea de realizar la filmación. En contrapartida aseguró: “Yo no borré nada, no tengo nada que ocultar

Sobre el caso Maradona, la ex magistrada defendió a ultranza su conocimiento del tema y su transparencia. "No hay razón para que duden de mi imparcialidad, este juicio tiene que seguir", declaró, y diferenció el concepto de justicia de la condena: "Hacer justicia no es condenar. Hacer justicia es fallar conforme a la verdad", hizo un paralelismo entre ambas causas.

“Me llevo otra enseñanza: se habla del ser y el parecer. Soy íntegra, soy honesta y no recibí ni un caramelo por mi trayectoria. Entre el ‘ser’ y el ‘parecer’, me quedo con el ‘ser’”, sentenció la magistrada. Para finalizar la entrevista, la jueza le envió un mensaje a los familiares del 10: "Les diría que lo lamento mucho".

