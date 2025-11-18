19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Makintach habló tras su destitución: "Yo no quiero ser actriz, no quiero fama, no quiero plata"

La jueza se refirió a las consecuencias que sufrió tras las filtraciones de la filmación del documental que causaron su salida del cargo. Los detalles del caso en las palabras de la mediática magistrada.

Por
Makintach enfrentó a una ex amiga por su destitución

Makintach enfrentó a una ex amiga por su destitución

Redes Sociales

Tras ser removida del Tribunal de San Isidro, por la unanimidad de un jurado de enjuiciamiento, Julieta Makintach defendió su imparcialidad en el mediático caso Maradona y desestimó que la filmación que la comprometió fuera un documental. En su descargo, intentó explicar que no conocía el formato que iba a tener lo que se estaba filmando: "No sabía si era un tráiler, un teaser o una docuserie".

Dieguito Fernando y Verónica Ojeda estuvieron presentes en el fallo de la justicia contra Makintach.
Te puede interesar:

Dieguito Fernando rompió el silencio tras el veredicto contra la jueza Makintach: "Quiero justicia"

En el programa Telenoche de Canal 13, Makintach dio su versión de los hechos. Tras su cesantía, la jueza defendió su accionar, desestimó la gravedad del material audiovisual, lanzó duras acusaciones contra sus excolegas y puso el foco en la integridad del proceso de remoción. Afirmó que se quedó callada, incluso ante la difusión de fotos personales y acusaciones de querer ser actriz o influencer, para no afectar la causa Maradona.

Al ser interpelada por la imprudencia de exponerse en ese momento, la ex funcionaria judicial reconoció su falta de previsión, pero lo atribuyó a sus buenas intenciones y honestidad. “Mi error es haber imaginado que esta entrevista, previa al inicio de un juicio, podía ser utilizada de manera tergiversada para crear todo un monstruo que atentara contra la continuidad de este debate”, lamentó.

La entrevistada acusó al juez Maximiliano Savarino de ocultar información. “Hoy tiene una denuncia por falso testimonio agravado y un pedido de juicio político", mencionó Makintach. Además, sumó: "borró mensajes dichos por él en el juicio político", en referencia a comunicaciones previas sobre la idea de realizar la filmación. En contrapartida aseguró: “Yo no borré nada, no tengo nada que ocultar

Sobre el caso Maradona, la ex magistrada defendió a ultranza su conocimiento del tema y su transparencia. "No hay razón para que duden de mi imparcialidad, este juicio tiene que seguir", declaró, y diferenció el concepto de justicia de la condena: "Hacer justicia no es condenar. Hacer justicia es fallar conforme a la verdad", hizo un paralelismo entre ambas causas.

“Me llevo otra enseñanza: se habla del ser y el parecer. Soy íntegra, soy honesta y no recibí ni un caramelo por mi trayectoria. Entre el ‘ser’ y el ‘parecer’, me quedo con el ‘ser’”, sentenció la magistrada. Para finalizar la entrevista, la jueza le envió un mensaje a los familiares del 10: "Les diría que lo lamento mucho".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Destituyeron a la jueza Makintach por el documental durante el juicio de la muerte de Maradona

Makintach, a la salida de los tribunales de San Isidro.

La justicia del hombre contra "Justicia Divina": cuenta regresiva para la destitución de Julieta Makintach

La banda británica recordó al ídolo argentino en su primera presentación en el país.

En su primera noche en River, Oasis le rindió un conmovedor homenaje a Diego Maradona

play

Oasis: de Manchester al Britpop global

Este jugador debutó en River en 1987.

De ser campeón con Boca y River a jugar con Zidane y Maradona, y retirarse joven para ser panelista: increíble historia

Julieta Makintach, cuestionada por su actuación durante el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona.

Jury contra Makintach por el caso Maradona: la Fiscalía pidió que sea destituida tras el escándalo del documental

Rating Cero

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

últimas noticias

Robo en Córdoba a la vista de los vecinos

Emboscada salvaje en Córdoba: lo acorralaron, lo golpearon y le robaron la moto

Hace 1 hora
Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

Hace 1 hora
Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.

Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Hace 1 hora
Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Se cansó de que no lo tomen en ningún trabajo y ahora cobra por ir a las entrevistas

Hace 1 hora
Prevost manifestó su deseo de visitar América Latina.

Gran expectativa por la posible visita del papa León XIV a Argentina: "Quiero ir"

Hace 1 hora