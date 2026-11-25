Una noticia sacudió los pasillos de la televisión argentina luego de confirmarse que Marcelo Dell'Isola decidió dar un paso al costado y cerrar su extensa trayectoria laboral en Telefe tras más de tres décadas de servicio ininterrumpido. El reconocido camarógrafo utilizó sus perfiles en las redes sociales para anunciar oficialmente el fin de este ciclo profesional y dedicarle sentidos agradecimientos a quienes compartieron su día a día detrás de cámara.

Al repasar su extenso paso por la emisora, el trabajador de prensa puso el foco en el valor humano de los vínculos cosechados a lo largo de más de tres décadas de coberturas y transmisiones. "En casi 33 años de trabajo en Telefe tuve la suerte de cruzarme con muchísimas personas. Algunas se convirtieron en amigos, otras fueron compañeros de incontables aventuras y muchas dejaron su huella de una manera diferente, pero no por eso menos valiosa", expresó con gratitud.

En esa misma línea, Dell'Isola destacó también la cordialidad y el profesionalismo de aquellos colegas con los que coincidió de manera más esporádica durante sus jornadas laborales. "También hubo personas con las que, quizás sin compartir tantas coberturas o momentos fuera del trabajo, construí una relación profesional excelente, basada en el respeto, la buena predisposición y el gusto de encontrarnos cada vez que nos tocaba trabajar juntos", señaló sobre la dinámica cotidiana.

Más allá de las grandes coberturas periodísticas o los viajes internacionales, el experimentado remarcó que la verdadera esencia de su carrera residió en el trato diario con su equipo . "A veces uno piensa que las grandes historias de una carrera se construyen solamente con los grandes viajes o las coberturas extraordinarias. Pero con el tiempo descubrí que también están hechas de esos encuentros cotidianos, de los compañeros con los que da gusto trabajar y de las relaciones que se construyen desde el respeto y la confianza", reflexionó con profunda emoción.

Para coronar su mensaje de cierre, el profesional dejó en claro que se aleja de la televisión con la tranquilidad del deber cumplido y una enorme cantidad de afectos cosechados en cada pasillo y móvil de exteriores. "Me llevo un enorme recuerdo de todos ustedes y la satisfacción de haber compartido una parte de este largo camino profesional. ¡Gracias por haber sido parte de mi historia en Telefe! ", concluyó Marcelo Dell'Isola.

El mensaje de Paula García a su marido tras su retiro de Telefe

Quien tampoco quiso dejar pasar este momento tan significativo fue su esposa, la reconocida periodista Paula García, actual conductora de Este Finde por la pantalla de TN, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un carrete de imágenes acompañado por una conmovedora dedicatoria. "Después de 33 años, cerrás una etapa enorme y hermosa de tu vida. Estuve cuando empezaste, te vi crecer, disfrutar de tu profesión, comprometerte con cada trabajo y hoy tengo la alegría de acompañarte en este momento tan importante", escribió la comunicadora al inicio de su posteo.

A lo largo del extenso texto, la conductora resaltó el esfuerzo, la pasión y el coraje que implicó para su pareja abandonar la seguridad de un puesto histórico para abrirse a nuevas experiencias personales. "Estoy profundamente orgullosa de vos, de que te animes a salir de ese lugar conocido y confortable para seguir apostando a nuevos desafíos. Y eso es algo que siempre admiro de vos: tu capacidad de reinventarte, de no conformarte y de seguir proyectando", manifestó García, dejando en evidencia su total respaldo ante esta determinación.

Además de elogiar su desempeño técnico y periodístico, la figura de TN celebró la nueva etapa que comenzarán a transitar juntos lejos de las urgencias de la rutina televisiva y recordó que fue justamente el oficio el que los unió hace treinta años. "La tele pierde al mejor camarógrafo y a un gran periodista, pero vos ganás algo invaluable: la posibilidad de elegir qué hacer con tu tiempo. Llegó el momento de que disfrutemos de las mañanas sin apuros, de esos pequeños momentos cotidianos, de la libertad de elegir y de todos los proyectos que todavía tenemos por delante", concluyó emocionada.