La puertorriqueña de 27 años se convirtió en la primera mujer en obtener el título bajo las nuevas reglas de la organización donde se eliminó las restricciones de estado civil y maternidad. La argentina Daiana Stefani Pereyra no clasificó entre las 30 semifinalistas.

Jennifer Barreto entró en la historia de Miss Universo no solo por conquistar el certamen en el 75° aniversario, sino que se convirtió en la primera madre en ganar el título de belleza universal .

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La gala final de esta nueva edición se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde la competencia reunió a 116 mujeres de distintos países y territorios, quienes participaron en una serie de rondas eliminatorias antes de llegar a la etapa decisiva.

Barreto, nacida en Mayagüez hace 27 años, se impuso en el nuevo certamen frente a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millan-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).

La modelo recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025 y se convirtió en la sexta puertorriqueña en obtener la corona para su país, pero sobre todas las cosas entró en la historia de la competencia de belleza por consagrarse siendo la primera mujer casada y madre, bajo las nuevas reglas: en 2023, la organización eliminó las restricciones de estado civil y maternidad.

Entre las finalistas también participó la argentina Daiana Stefani Pereyra, de 28 años, pero no logró la clasificación entre las 30 semifinalistas. La modelo y tripulante de cabina asumió el lugar que inicialmente iba a ocupar Tamara Rogouski, quien se retiró de la competencia por motivos personales. Pereyra había sido primera finalista en el concurso nacional y fue designada para representar al país de acuerdo con el orden de clasificación.

Quién es Jennifer Barreto, la ganadora de Miss Universo 2026

Jennifer Abreu Mora (su nombre de soltera), nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico. Está casada con el sargento Yan Carlos Barreto y es madre de una niña de siete años, Penélope.

La puertorriqueña de 27 años estudió y se recibió en Psicología y obtuvo dos maestrías: una en esa especialidad y otra en Trabajo Social Clínico. Además, recibió formación en intervención en situaciones traumáticas y prevención del suicidio. Durante una entrevista con la revista ¡HOLA! Américas, la modelo reconoció que la llegada de su pequeña hija fue una de las razones que la llevaron a interesarse por la psicología y la salud mental.

Actualmente trabaja como especialista de prevención para el Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, donde participa en iniciativas de atención a familias militares y prevención de la violencia doméstica y otras conductas de riesgo. Además, hace colaboraciones con la Asociación de Diabetes Pediátrica.