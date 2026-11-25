La panelista había tenido una reciente pelea en vivo y confirmó que se irá porque “no llegaron a un acuerdo” para poder seguir.

Luego de una escandalosa pelea que se dio al aire en El Trece, se confirmó una renuncia. Se trata de María Fernanda Callejón, quien decidió no seguir en el programa La Mañana con Moria . Sin embargo, ella aseguró que se trató de “falta de acuerdo” con su contrato.

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Hubo un entredicho entre Moria y Callejón en medio de una anécdota por LAM. Pero todo derivó en pelea: “Sí, voy a la psicóloga”, aseguró Callejón, a lo que Moria respondió con ironía: “No se nota. Más sesiones” .

Molesta por el comentario, la columnista le preguntó cuántas sesiones le recomendaba, pero al escuchar que la famosa le dijo que nunca había hecho terapia, lanzó la frase que desató el escándalo: “Bueno, entonces, shut up (callate)” .

“¿Por qué shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar” , la frenó Casán, antes de volver a apuntar contra la terapia de su compañera: “No fui nunca, pero cuando a una persona no le está rindiendo, o cambia de psicólogo o tiene más análisis”.

Ante est o, Callejón confirmó en SQP que, a pesar de sentir que había tenido “un año bárbaro”, no renovará contrato y estará en otro proyecto.

La picante primera vez de Moria Casán y Pato Galmarini: "¡Se me tiró encima y no la podía sacar!

Durante su visita al programa de Moria Casán, el dirigente político Fernando “Pato” Galmarini sorprendió a todos al relatar sin filtro cómo fue el debut íntimo de la pareja. Calificando el episodio como “una vergüenza”, el exfuncionario aseguró entre risas que la conductora “se le tiró encima y no la podía sacar”, y reveló además qué gritaba ella en medio de la acción, desatando las carcajadas de todo el estudio.

Moria Casán recibió este lunes a Galmarini en La mañana con Moria (Eltrece) y, lejos de guardarse nada, abrieron el juego sobre cómo fue su primera vez en la cama. El dirigente político tomó la delantera sin filtro y desató las carcajadas de todo el piso con un relato explosivo: “No, no, fue una vergüenza. ¡Se me tiró encima y no la podía sacar!”.

Lejos de frenar ahí, el exfuncionario mandó al frente a la diva con un código íntimo que todos cazaron al vuelo: “Gritaba gol de Boca y no tenía nada que ver. Le digo: ‘Pará un poco, hermana, si no fue gol de Boca, pará’”.

Lejos de achicarse, La One le devolvió la chicana con su lengua filosa habitual —“¿Papi, vos estás bien? Pato no funciona bien a la mañana, parece”—, mientras María Fernanda Callejón remataba el cuadro desde el panel: “Igual, la película que se está haciendo es maravillosa”.