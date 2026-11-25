El arzobispo de Buenos Aires asumirá una nueva responsabilidad dentro de la estructura de la Iglesia católica, con el objetivo de articular el trabajo pastoral que se desarrolla en los establecimientos penitenciarios de distintos países.

El papa León XIV designó a Jorge García Cuerva como coordinador internacional de la Iglesia en las cárceles

El papa León XIV nombró al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como coordinador internacional de la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica. El religioso argentino estará a cargo de articular y fortalecer el trabajo que se realiza en las cárceles de distintos países, en el marco de una nueva estructura creada por el Vaticano.

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La designación tendrá una duración de cinco años y fue anunciada este miércoles a través del Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. García Cuerva asumirá la coordinación del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, que funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La nueva estructura se denomina Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria y funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos de la Curia romana. Su creación forma parte de una reforma impulsada por León XIV para fortalecer y coordinar la tarea pastoral en las cárceles de todo el mundo.

Entre sus principales objetivos se encuentran acompañar a las iglesias locales en el trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios, promover espacios de reflexión sobre la realidad carcelaria y brindar capacitación a quienes desarrollan tareas pastorales. También buscará impulsar el diálogo con las instituciones civiles y contribuir a la defensa de la dignidad de las personas privadas de su libertad.

La iniciativa contempla una red de colaboración entre las conferencias episcopales y las distintas comunidades católicas del mundo. Para llevar adelante esa tarea, García Cuerva contará con el acompañamiento de al menos tres consejeros especializados en pastoral penitenciaria.

Una nueva etapa para la pastoral penitenciaria

La decisión del Vaticano también implica el cierre de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), un organismo creado en 1950 que será reemplazado por el nuevo servicio. El cambio apunta a establecer un esquema de funcionamiento más flexible y con mayor articulación entre las distintas iglesias.

Para García Cuerva, la designación representa una continuidad de su trabajo en este ámbito. En diciembre de 2025, León XIV ya lo había nombrado delegado pontificio ante la comisión internacional que ahora dejará de funcionar.

El arzobispo de Buenos Aires tiene una extensa trayectoria vinculada a la pastoral penitenciaria, con experiencia en tareas de acompañamiento religioso y social a personas detenidas.

La reforma se conoció después de la reciente visita de León XIV a la Argentina, durante la cual el Pontífice estuvo en la cárcel de Devoto y mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.