El mediocampista del Como explicó cómo surgió aquella imagen viral durante su infancia y reveló el vínculo familiar con un club reconocido.

El mediapunta, en el centro de la escena futbolera.

Nico Paz , una de las grandes apariciones de la Selección argentina , explicó el origen de una fotografía que se viralizó en las redes sociales, en la que aparece durante su infancia con la camiseta de Boca .

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El mediocampista habló con TNT Sports después del encuentro que disputó Como ante AEK Atenas , este martes 24 de noviembre, y reveló detalles sobre su vínculo familiar con el conjunto xeneize.

“De chiquito me compraban mucho las camisetas” , manifestó el futbolista de 22 años al ser consultado por la imagen que despertó una enorme repercusión entre los hinchas de Boca.

Además, el joven integrante del seleccionado argentino reconoció la identificación de sus familiares con la institución de La Ribera: “Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca” .

Cabe recordar que Nico Paz visitó la Bombonera el pasado 28 de mayo , cuando Boca perdió por 1-0 frente a Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Sus declaraciones no implicaron una confirmación sobre su futuro deportivo.

Nico Paz, con la camiseta de Boca.

El presente de Nico Paz

El mediocampista argentino atraviesa un gran momento futbolístico en Como de Italia, que este martes derrotó por 1-0 a AEK Atenas como local, por la quinta jornada de la Champions League 2026/27.

El equipo conducido por Cesc Fábregas acumula 12 puntos, al igual que Betis y Paris Saint-Germain, aunque el conjunto francés tiene un encuentro pendiente. Los italianos están a tres unidades de la cima.

En lo que va de la temporada, Nico Paz registra seis goles y ocho asistencias en 16 partidos con el conjunto italiano, consolidándose como uno de los futbolistas argentinos más destacados de Europa.

Por otra parte, el mediocampista viene de destacarse bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la última fecha FIFA de noviembre, en la que fue titular ante Uruguay y Costa Rica y convirtió un doblete frente al seleccionado centroamericano.

Su rendimiento también despertó el interés del Real Madrid, que dispone de una opción de recompra por 80 millones de euros hasta julio de 2027. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre su regreso al conjunto español.