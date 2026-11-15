Crecida del Río Paraná: superó el nivel de evacuación en Santa Fe y aumenta la preocupación en Rosario

Según registros de la Prefectura Naval, el agua superó el límite crítico en Santa Fe. Por su parte, el puerto rosarino se encuentra a pocos centímetros del nivel de alerta con tendencia sostenida en ascenso.

En el litoral del país rige una alerta por la crecida del río Paraná donde ya hay evacuados en la provincia de Santa Fe. En ese contexto, las autoridades gubernamentales prevén un fuerte repunte en la ciudad de Rosario donde, según registros de la Prefectura Naval, el agua superó el límite crítico de evacuación.

La crecida del río Paran á mantiene en vilo a las localidades ribereñas de la provincia de Santa Fe, luego de que el agua superara los 5,72 metros en la capital provincial, sobrepasando el nivel de evacuación y obligando a realizar los primeros traslados preventivos de familias ubicadas fuera del anillo de defensas.

Mientras la Prefectura Naval monitorea los anegamientos en la región, la preocupación se traslada aguas abajo hacia Rosario, donde el caudal ya alcanzó los 4,76 metros y, según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), podría trepar hasta los 5,33 metros hacia el 24 de noviembre.

En algunas localidades, ante el avance del agua y las condiciones climáticas adversas vinculadas al fenómeno de El Niño, las autoridades resolvieron interrumpir de manera preventiva y excepcional el suministro eléctrico. Como sucedió en el paraje Vuelta del Paraguayo, en la capital santafesina, con el objetivo de resguardar la vida de los habitantes frente al riesgo que representa el agua sobre las redes de baja tensión y las dificultades de acceso al sector.

En paralelo, el municipio ya trasladó de forma preventiva a 217 vecinos —pertenecientes a 66 familias, entre ellos 94 menores de edad— al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, mientras continúa el armado de módulos habitacionales en Colastiné Sur para alojar a más personas en caso de que necesiten abandonar sus hogares.

El Río Paraná se acerca al nivel de alerta en Rosario

En la ciudad de Rosario, la altura del río Paraná registrada este domingo dejó el caudal a solo 24 centímetros del nivel de alerta —fijado en los 5 metros—, mientras que la marca de evacuación local se ubica en 5,30 metros. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), que serán actualizadas este martes 17, se estima que para el 24 de noviembre el agua oscilará entre los 4,90 y 5,60 metros, con un valor central probable de 5,33 metros que superaría levemente el umbral crítico de evacuación.

Por su parte, las autoridades de la Prefectura Naval Argentina solicitaron a los navegantes evitar o disminuir al máximo la navegación deportiva y recreativa debido a la fuerte corriente, el arrastre de vegetación y la presencia de obstáculos sumergidos; asimismo, remarcaron que, en caso de salir al agua por estricta necesidad, se debe circular a la velocidad mínima posible para evitar generar oleaje que perjudique las zonas costeras.

Ante este escenario, Protección Civil de Rosario, bajo la coordinación de Gonzalo Ratner, mantiene un monitoreo permanente sobre el impacto que la crecida pueda generar en el sistema de drenaje urbano, advirtiendo que eventuales lluvias intensas dificultarían el escurrimiento en barrios bajos como El Mangrullo.

Asimismo, se trabaja en articulación con el Comité de Crisis provincial y las áreas municipales para seguir de cerca la evolución hídrica y climática en la costa rosarina.