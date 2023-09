La confesión del detenido por el crimen de Mariano Barbieri: "Me mandé una macana"

Uno de los detenidos y principal acusado por el crimen Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado de una puñalada en el pecho en Palermo, se “ vanagloriaba ” de haberle dado “ un puntazo” a la víctima para robarle su celular y confesó "me mandé una macana".

Según explicaron fuentes policiales a Télam, el joven fue apresado el lunes cerca de las 17 luego de tareas de campo realizada por investigadores de la División Antidrogas Norte y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Mariano Barbieri ingeniero Palermo Facebook

En el trabajo de investigación, pesquisas obtuvieron la declaración de un testigo de identidad reservada el cual aseguró que el sospechoso se "vanagloriaba" de haber apuñalado a la víctima para robarle su celular. "Me mandé una macana, uno se me trabó y luchó", expresó el sospechoso a una persona dentro barrio donde vive y se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.

Además, en el interior del carro que Sosa utilizaba se halló una gorra, tipo trucker, y una bufanda similares a las utilizadas por el sospechoso filmado en el parque, y se estableció que las ambas tienen manchas hemáticas, por lo que serán analizadas para establecer coinciden con la de la víctima, adelantaron las fuentes.

Quién era Mariano Barbieri

Mariano Barbieri murió a causa de una puñalada en el pecho, luego de que le robaran el celular en el barrio porteño de Palermo. El hombre de 42 años vivía en la localidad bonaerense de San Isidro y era ingeniero civil recibido en la Universidad de Buenos Aires, según detalla en su cuenta de Instagram.

En su biografía también dejó en claro una de sus pasiones, el handball. Por su cercanía, representaba a la Sociedad Alemana de Gimnasia Los Polvorines; uno de los máximos exponentes de la Liga de Honor.

SAG Polvorines se despidió del deportista y también reclamó justicia: “Lamentablemente, anoche en un hecho delictivo, Mariano perdió la vida. Ojalá se encuentre a los responsables de este asesinato. Sus compañeros, el handball y todo SAG Polvorines prefiere recordarlo dentro de la cancha y con su personalidad característica. Nuestro apoyo y condolencias para la familia y seres queridos de Mariano. Q.E.P.D”.