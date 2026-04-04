Crimen del rapero de Morón: la inquietante frase que podría incriminar al primer detenido

El hombre de 29 años fue imputado por "homicidio agravado por alevosía”. Tiene antecedentes por haber robado un local comercial años atrás.

El crimen de Roberto Alleruzzo, de 58 años, conmociona por estas horas a la localidad bonaerense de Morón. El primer detenido dijo una frase ante una de las testigos que podría complicar su situación en la causa.

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El músico, reconocido en la escena del hip hop como “Tito” o “Mike Dee”, fue hallado enterrado en el patio de su propia casa, tras varios días de búsqueda. Por el hecho, hay dos detenidos. El primero fue un hombre de 29 años, quien cuenta con antecedentes penales. Según la investigación, fue indagado por el fiscal Claudio Oviedo, ante quien reconoció haber estado en la vivienda al momento del asesinato, aunque negó ser el autor material.

En su declaración, apuntó contra otro hombre, quien fue capturado este sábado . Se trata de alguien conocido en el barrio, que habría vivido frente a la casa de la víctima, aunque se había alejado por conflictos familiares vinculados a sus adicciones.

Uno de los testimonios más inquietantes surgió del relato de una comerciante de la zona. La mujer aseguró que, poco después de la desaparición del músico, se presentó en su kiosco con una consulta llamativa. “El asesino vino al kiosco y me dijo: ‘¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?’“, dijo. Para justificar el pedido, le dijo que trabajaba en un matadero. Finalmente, compró un jabón de mayor valor junto con una esponja.

Horas más tarde, según reconstruyeron vecinos , el principal sospechoso fue visto nuevamente en el barrio, con manchas de sangre en el cuerpo. En ese contexto, habría hecho una confesión informal ante otras personas, en la que se atribuyó el ataque.

Días después, volvió al kiosco con una actitud distinta, que fue percibida como intimidante. En esa ocasión, tras comprar un cigarrillo, se reunió con un grupo de hombres ajenos a la zona y deslizó una frase que ahora es analizada por los investigadores: aseguró que la casa de la víctima quedaría disponible porque “se la había dejado”.

Ese dato se vincula con una de las hipótesis centrales del caso: un posible móvil económico por la casa. Los investigadores no descartan que el crimen haya sido cometido con la intención de apropiarse de la vivienda. En ese sentido, allegados al músico señalaron que tiempo atrás había tenido conflictos con personas que intentaban ocupar su casa, a quienes logró desalojar.

La autopsia preliminar determinó que el artista murió como consecuencia de una violenta golpiza. Por este motivo, la causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, al considerar que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse.