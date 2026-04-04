5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Crimen del rapero de Morón: la inquietante frase que podría incriminar al primer detenido

El hombre de 29 años fue imputado por "homicidio agravado por alevosía”. Tiene antecedentes por haber robado un local comercial años atrás.

Por
Habría pedido un jabón que quite las manchas de sangre.

Habría pedido un jabón que quite las manchas de sangre.

El crimen de Roberto Alleruzzo, de 58 años, conmociona por estas horas a la localidad bonaerense de Morón. El primer detenido dijo una frase ante una de las testigos que podría complicar su situación en la causa.

Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.
Te puede interesar:

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

El músico, reconocido en la escena del hip hop como “Tito” o “Mike Dee”, fue hallado enterrado en el patio de su propia casa, tras varios días de búsqueda. Por el hecho, hay dos detenidos. El primero fue un hombre de 29 años, quien cuenta con antecedentes penales. Según la investigación, fue indagado por el fiscal Claudio Oviedo, ante quien reconoció haber estado en la vivienda al momento del asesinato, aunque negó ser el autor material.

Mike Dee

En su declaración, apuntó contra otro hombre, quien fue capturado este sábado. Se trata de alguien conocido en el barrio, que habría vivido frente a la casa de la víctima, aunque se había alejado por conflictos familiares vinculados a sus adicciones.

Uno de los testimonios más inquietantes surgió del relato de una comerciante de la zona. La mujer aseguró que, poco después de la desaparición del músico, se presentó en su kiosco con una consulta llamativa. “El asesino vino al kiosco y me dijo: ‘¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?’“, dijo. Para justificar el pedido, le dijo que trabajaba en un matadero. Finalmente, compró un jabón de mayor valor junto con una esponja.

Horas más tarde, según reconstruyeron vecinos, el principal sospechoso fue visto nuevamente en el barrio, con manchas de sangre en el cuerpo. En ese contexto, habría hecho una confesión informal ante otras personas, en la que se atribuyó el ataque.

Días después, volvió al kiosco con una actitud distinta, que fue percibida como intimidante. En esa ocasión, tras comprar un cigarrillo, se reunió con un grupo de hombres ajenos a la zona y deslizó una frase que ahora es analizada por los investigadores: aseguró que la casa de la víctima quedaría disponible porque “se la había dejado”.

Ese dato se vincula con una de las hipótesis centrales del caso: un posible móvil económico por la casa. Los investigadores no descartan que el crimen haya sido cometido con la intención de apropiarse de la vivienda. En ese sentido, allegados al músico señalaron que tiempo atrás había tenido conflictos con personas que intentaban ocupar su casa, a quienes logró desalojar.

La autopsia preliminar determinó que el artista murió como consecuencia de una violenta golpiza. Por este motivo, la causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, al considerar que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

El niño tenía 12 años.
play

El fuerte testimonio de un vecino del niño electrocutado en Tucumán: "Se escuchó la descarga y fue shockeante"

El hecho se produjo en Núñez.

Núñez: un expolicía fue a entregar un paquete con dólares, se defendió de un robo y baleó a un motochorro

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

El último adiós a Mike Dee, el rapero hallado muerto en el pozo ciego de su casa de Morón

Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Manejaba alcoholizado, chocó contra una casa y atropello a una adolescente que dormía

Roberto Alleruzzo, conocido como Tito o Mike Dee, tenía 58 años.

Crimen del rapero en Morón: qué revelaron los resultados de la autopsia

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 40 minutos
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 43 minutos
Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

Hace 52 minutos
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 1 hora
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 1 hora