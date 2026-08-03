3 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La bronca del hermano de Mailén Antonich tras el femicidio: "Es mentira que la encontró la Policía"

Walter fue uno de los que se acercaron hasta tres comisarías diferentes para hacer la denuncia, pero no se la tomaron porque no habían superado las 24 horas de su desaparición. También dio detalles de cómo la encontraron a su hermana y el cara a cara con los serenos.

Por

Mailén Antonich tenía 25 y era madre de dos nenas de 1 y 6 años.

Uno de los hermanos de Mailén Antonich, la joven de 24 años que fue asesinada en Mar del Plata cuando fue a una entrevista laboral, habló sobre cómo fue el hallazgo y apuntó contra la Policía quienes no le tomaron la denuncia por la desaparición. “Es mentira que la encontraron ellos, fuimos nosotros”, reveló.

Te puede interesar:

La mamá de Mailén Antonich aseguró que hay una tercera persona persona prófuga y apuntó contra el remisero

Walter contó que él personalmente y otro de sus hermanos se presentaron en dos Comisarías, pero en ninguna de las dos le tomaron la denuncia porque fue en menos de 24 horas, tenían que esperar ese tiempo para recibirles la demanda. “Nos dijeron que teníamos que esperar porque había otras cosas más importantes que buscar a una persona recién desaparecida. Hicimos la denuncia en menos de 24 horas y no te la toman porque dicen que tenes que esperar ese tiempo”, explicó en diálogo con C5N.

En esa línea, aseguró que “la encontramos nosotros, mi hermano lo encontró”: “Es mentira lo que se dijo que el cuerpo lo encontró la Policía. Yo fui a hacer la denuncia, también fue mi hermano a la Comisaría 16°, a la 5° y no nos dieron bola”.

“Fuimos al lugar donde la encontramos a mi hermana porque nos lo decía el WhatsApp, entonces fuimos a buscarla ahí. Fuimos primero, anduvimos por todos lados, llamamos a la Policía”, agregó.

El hermano de Mailén contó cómo fue el intercambio con los serenos detenidos

Al mismo tiempo, Walter relató que cuando llegaron al balneario, lugar donde finalmente fue encontrada Mailén Antonich “intercambiamos palabras con los serenos y vimos que había algo raro”.

“Pasamos por adentro del predio y nos fijamos que las cámaras estaban mal: había dos palos de luz, que tenían dos cámaras y las dos estaban mirando para el mismo lado, entonces vimos que algo raro había”, explicó en diálogo con C5N y agregó: “Los apuramos y ahí vimos que se fueron corriendo. Primero no nos dimos cuenta que estaban rasguñados porque estaban encapuchados. Pero después mi tío le hizo sacar la capucha y ahí vimos que estaban todos rasguñados y fue cuando le pegamos. Ahí se fueron corriendo”.

Por último, aseguró que están organizando una marcha en pedido de justicia. “No queremos nada más, no vamos a hacer justicia por mano propia”, sostuvo.

El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich reveló que la mataron de una puñalada en la cervical

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Juana Mailén Antonich, de 25 años, que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 determinó que la mujer murió de un paro cardíaco causado por una hemorragia grave generada por una herida de arma blanca en la zona cervical, según publicó el medio local 0223.

Además, la joven presentaba golpes en el rostro y en los brazos, donde también tenía pequeños cortes. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron el medio marplatense mencionado.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin margen de duda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino fueron vistos quemando cosas en el predio donde la encontraron a Mailén

Femicidio de Mailén Antonich: indagan a los dos detenidos señalados como presuntos asesinos

play

Horror en Mar del Plata: fue a una entrevista laboral y la encontraron muerta

play

Mar del Plata: mataron de un balazo en el pecho a un ferretero que intentó frenar un robo

Nicolás Gastón Cichero fue detenido por segunda vez. 
play

Volvieron a detener al cuidador que agredió a dos jubiladas en un geriátrico de Mar del Plata

Imágenes del geriátrico del horror.

Nuevas denuncias contra el geriátrico del horror: "Los abuelos estaban mal alimentados"

play

Mar del Plata: clausuraron el geriátrico donde un cuidador maltrató a dos adultas mayores

Rating Cero

Una figura que fue parte de la identidad cultural de todo un país.

Dolor por la muerte de una actriz muy famosa que marcó a una generación

El mundo del cine atraviesa un momento complejo con la pérdida de un intérprete reconocido.

Luto en el cine: murió un querido actor que protagonizó una de las películas más exitosas en Argentina

Su proceso de duelo por esta relación sigue en curso.

Destrozó todo: La Joaqui reveló qué es lo que le molestó tras la separación con Luck Ra

El llamativo anuncio de la supuesta tercera en discordia.

El inesperado anuncio de Tuli Acosta después de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Las redes sociales no tardaron en reaccionar pese a los desmentidos previos de la expareja.

Escándalo: el provocador video de Tuli Acosta a poco tiempo de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Zaira Nara disfrutando el verano español.

"¿Alguna vez vestida?": Zaira Nara le contestó a un seguidor que le cuestionó una foto haciendo topless

últimas noticias

Una figura que fue parte de la identidad cultural de todo un país.

Dolor por la muerte de una actriz muy famosa que marcó a una generación

Hace 10 minutos
El mundo del cine atraviesa un momento complejo con la pérdida de un intérprete reconocido.

Luto en el cine: murió un querido actor que protagonizó una de las películas más exitosas en Argentina

Hace 14 minutos
Mauricio Pochettino renovó con Estados Unidos hasta 2030: quién es el poderoso magnate que financiará su proyecto

Mauricio Pochettino renovó con Estados Unidos hasta 2030: quién es el poderoso magnate que financiará su proyecto

Hace 25 minutos
Su proceso de duelo por esta relación sigue en curso.

Destrozó todo: La Joaqui reveló qué es lo que le molestó tras la separación con Luck Ra

Hace 32 minutos
El llamativo anuncio de la supuesta tercera en discordia.

El inesperado anuncio de Tuli Acosta después de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Hace 50 minutos