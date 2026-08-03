La bronca del hermano de Mailén Antonich tras el femicidio: "Es mentira que la encontró la Policía"

Walter fue uno de los que se acercaron hasta tres comisarías diferentes para hacer la denuncia, pero no se la tomaron porque no habían superado las 24 horas de su desaparición. También dio detalles de cómo la encontraron a su hermana y el cara a cara con los serenos.

Uno de los hermanos de Mailén Antonich , la joven de 24 años que fue asesinada en Mar del Plata cuando fue a una entrevista laboral, habló sobre cómo fue el hallazgo y apuntó contra la Policía quienes no le tomaron la denuncia por la desaparición. “Es mentira que la encontraron ellos, fuimos nosotros” , reveló.

La mamá de Mailén Antonich aseguró que hay una tercera persona persona prófuga y apuntó contra el remisero

Walter contó que él personalmente y otro de sus hermanos se presentaron en dos Comisarías, pero en ninguna de las dos le tomaron la denuncia porque fue en menos de 24 horas, tenían que esperar ese tiempo para recibirles la demanda. “Nos dijeron que teníamos que esperar porque había otras cosas más importantes que buscar a una persona recién desaparecida . Hicimos la denuncia en menos de 24 horas y no te la toman porque dicen que tenes que esperar ese tiempo”, explicó en diálogo con C5N.

En esa línea, aseguró que “la encontramos nosotros, mi hermano lo encontró” : “Es mentira lo que se dijo que el cuerpo lo encontró la Policía. Yo fui a hacer la denuncia, también fue mi hermano a la Comisaría 16°, a la 5° y no nos dieron bola”.

“Fuimos al lugar donde la encontramos a mi hermana porque nos lo decía el WhatsApp, entonces fuimos a buscarla ahí. Fuimos primero, anduvimos por todos lados, llamamos a la Policía ”, agregó.

Al mismo tiempo, Walter relató que cuando llegaron al balneario , lugar donde finalmente fue encontrada Mailén Antonich “intercambiamos palabras con los serenos y vimos que había algo raro”.

“Pasamos por adentro del predio y nos fijamos que las cámaras estaban mal: había dos palos de luz, que tenían dos cámaras y las dos estaban mirando para el mismo lado, entonces vimos que algo raro había”, explicó en diálogo con C5N y agregó: “Los apuramos y ahí vimos que se fueron corriendo. Primero no nos dimos cuenta que estaban rasguñados porque estaban encapuchados. Pero después mi tío le hizo sacar la capucha y ahí vimos que estaban todos rasguñados y fue cuando le pegamos. Ahí se fueron corriendo”.

Por último, aseguró que están organizando una marcha en pedido de justicia. “No queremos nada más, no vamos a hacer justicia por mano propia”, sostuvo.

El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich reveló que la mataron de una puñalada en la cervical

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Juana Mailén Antonich, de 25 años, que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 determinó que la mujer murió de un paro cardíaco causado por una hemorragia grave generada por una herida de arma blanca en la zona cervical, según publicó el medio local 0223.

Además, la joven presentaba golpes en el rostro y en los brazos, donde también tenía pequeños cortes. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron el medio marplatense mencionado.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin margen de duda.