2 de agosto de 2026 Inicio
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Mar del Plata: mataron de un balazo en el pecho a un ferretero que intentó frenar un robo

Ricardo Raúl Ruiz, de 48 años, fue asesinado luego de que intentara evitar un asalto a su local en avenida Libertad al 7700. Los dos atacantes fueron detenidos a pocas cuadras.

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El ferretero asesinado tenía 48 años.

C5N (foto: La Capital)

Un comerciante de 48 años fue asesinado este sábado en Mar del Plata con un disparo en el pecho durante un asalto a su ferretería, ubicada en el barrio Malvinas Argentinas. Horas después, la policía detuvo a los dos sospechosos del crimen.

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El episodio se produjo pasadas las 14 del sábado en un local de la avenida Libertad al 7700, entre las calles Arrué y Coronel Suárez. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía y la Policía a partir de cámaras de seguridad, dos hombres llegaron hasta el comercio a bordo de una motocicleta Honda Biz, ingresaron al local y amenazaron al dueño con intención de robarle.

Ante la falta de testigos directos, no se pudo establecer con precisión qué ocurrió dentro del negocio. Pero las imágenes captadas por las cámaras muestran que, segundos después, los dos asaltantes salieron corriendo del lugar perseguidos por la víctima, identificada como Ricardo Raúl Ruiz. En ese momento, el comerciante les arrojó lo que sería el mango de un hacha o de un pico, y uno de los delincuentes se dio vuelta y disparó dos veces. Uno de los proyectiles impactó en el tórax del hombre.

Vecinos de la cuadra, alertados por las detonaciones, se acercaron a asistirlo mientras los agresores escapaban a pie, dejando abandonada la moto en el lugar.

Ruiz fue trasladado en un vehículo utilitario hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con una herida de arma de fuego en el tórax y fue derivado de urgencia a quirófano. Minutos después se confirmó su muerte pese a la asistencia médica recibida.

Los detenidos y la causa judicial

Tras el ataque, personal de la Comisaría Sexta inició la búsqueda de los agresores en la zona y logró interceptarlos a pocas cuadras del lugar, cuando intentaban escapar. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .32, sobre la que se realizarán pericias para determinar si fue la utilizada en el disparo fatal.

Los detenidos fueron identificados como Alan Alberto Ovejero, de 25 años, y Tomás Hoste, de 23, señalados como conocidos en los barrios Malvinas Argentinas, Coronel Dorrego, 9 de Julio y Libertad. Según trascendió, habrían intentado cambiarse de ropa para no coincidir con las imágenes registradas por las cámaras durante el asalto.

El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, convalidó la detención de ambos y los imputó por homicidio criminis causa. Los dos jóvenes quedaron alojados en la cárcel de Batán a la espera de la audiencia de formalización, mientras que sobre el cuerpo de la víctima se dispuso la realización de la autopsia.

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