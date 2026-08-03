La Panamericana, un caos tras las vacaciones de invierno por un accidente fatal en San Isidro El siniestro ocurrió en el kilómetro 20, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Tres carriles quedaron bloqueados durante la mañana y se registraron largas filas de vehículos. Por Agregar C5N en









Accidente y demoras en Panamericana: una mujer fue atropellada y hay tres carriles bloqueados

La autopista Panamericana tuvo este lunes por la mañana fuertes demoras debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 20, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, donde una mujer fue atropellada mientras intentaba atravesar la traza.

El hecho involucró a un Renault Logan gris, manejado por un hombre de 76 años que viajaba junto a otro de 35. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas y fue asistida en el lugar antes de ser derivada al Hospital de San Isidro.

#AHORA | Accidente fatal y caos en la Panamericana



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En el lugar trabajó personal de la comisaría 3.ª de San Isidro, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI de Boulogne, que inició actuaciones por lesiones culposas. Además, se aguardaba la llegada de efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.