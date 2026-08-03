3 de agosto de 2026 Inicio
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La Panamericana, un caos tras las vacaciones de invierno por un accidente fatal en San Isidro

El siniestro ocurrió en el kilómetro 20, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Tres carriles quedaron bloqueados durante la mañana y se registraron largas filas de vehículos.

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Accidente y demoras en Panamericana: una mujer fue atropellada y hay tres carriles bloqueados

Accidente y demoras en Panamericana: una mujer fue atropellada y hay tres carriles bloqueados

La autopista Panamericana tuvo este lunes por la mañana fuertes demoras debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 20, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, donde una mujer fue atropellada mientras intentaba atravesar la traza.

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El hecho involucró a un Renault Logan gris, manejado por un hombre de 76 años que viajaba junto a otro de 35. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas y fue asistida en el lugar antes de ser derivada al Hospital de San Isidro.

En el lugar trabajó personal de la comisaría 3.ª de San Isidro, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI de Boulogne, que inició actuaciones por lesiones culposas. Además, se aguardaba la llegada de efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

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