La ANMAT prohibió el uso de un reconocido producto para callos y verrugas

Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informaron en la Disposición Nº 802/2026 que el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el producto "Verrugol (Nitrato de Plata 95% y Nitrato de Potasio 5%)" comercializado por la firma Laboratorio Fiorano de Claudio Gambino.

ANMAT encontró que el producto utilizaba de manera apócrifa el rotulado de la marca.
ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva Nucete falso: cómo reconocer las diferencias entre las botellas

Mediante la Disposición Nº 802/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de la marca "Verrugol", producto utilizado para tratar callos y verrugas.

ANMAT Verrugol 26-2-26

Según explicaron, la medida fue tomada "luego de detectar que el mismo no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional", tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea Argentina.

"La firma se encuentra habilitada por esta Administración Nacional para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, aunque no se encuentra habilitada para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales", sentenciaron.

La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de la firma Ruegenacht

Además, mediante la Disposición N° 793/26 también prohibió el uso, comercialización, publicidad de los siguientes productos de la firma Ruegenacht porque "no tiene autorización para fabricar cosméticos". También verificaron que estos productos "no están registrados en la base de datos de cosméticos de ANMAT".

  • “RUCREM CURATIVA – Presentación 90 grs”, crema cicatrizante y antiséptica.
  • “RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80 – Cont. neto 220 ml”, para piel extremadamente sensible a la quemadura solar.
  • “SOLUCIÓN DESINFLAMANTE EN CREMA ATO-FLEX FORTE”, indicada para aliviar procesos de dolor y/o inflamación de ligamentos, articulaciones, músculos y tendones.
