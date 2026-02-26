La ANMAT prohibió el uso de un reconocido producto para callos y verrugas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el producto "Verrugol (Nitrato de Plata 95% y Nitrato de Potasio 5%)" comercializado por la firma Laboratorio Fiorano de Claudio Gambino.
Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informaron en la Disposición Nº 802/2026 que el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.
Mediante la Disposición Nº 802/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de la marca "Verrugol", producto utilizado para tratar callos y verrugas.
Según explicaron, la medida fue tomada "luego de detectar que el mismo no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional", tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea Argentina.
"La firma se encuentra habilitada por esta Administración Nacional para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, aunque no se encuentra habilitada para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales", sentenciaron.
Además, mediante la Disposición N° 793/26 también prohibió el uso, comercialización, publicidad de los siguientes productos de la firma Ruegenacht porque "no tiene autorización para fabricar cosméticos". También verificaron que estos productos "no están registrados en la base de datos de cosméticos de ANMAT".