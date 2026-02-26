Habló el camarógrafo agredido por la Policía en el Congreso: ya fue liberado El trabajador que cubría la movilización en la previa del debate por la Ley de Glaciares fue agredido, pero confirmó que se encuentra bien: "Creo que me van a hacer estudios, me van a ver el brazo, me van a hacer unas placas". Por + Seguir en







El camarógafo confirmó que está bien. Redes sociales

Luego de la agresión de la Policía al camarógrafo de A24 en la previa del debate de la Ley de Glaciares, el hombre habló y confirmó que se someterá a una serie de estudios para poder comprobar cómo se encuentra tras los golpes, ya que fue empujado al suelo con la cámara. El hombre, según relataron, se encontraba en el sector permitido para la prensa y estaba mostrando las detenciones de los activistas de Greenpeace. Si bien había quedado detenido en un principio, ya fue liberado.

Agustina, la periodista que cubría desde el lugar, al mismo tiempo, narró en tiempo real lo que estaba ocurriendo: "No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo".

CAMARA HERIDO Así quedó Facundo, el camarógrafo de A24 Según informó Agustina, su compañero quedó detenido junto con los otros doce activistas de Greenpeace que también quedaron detenidos tras saltar las rejas del Congreso. "Es muy preocupante, nos pidieron que nos corriéramos, lo hicimos. Lo sacaron a palazos y entre varios se lo llevaron al estacionamiento del Congreso", lamentó.