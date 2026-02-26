Pensó que solo tenía una gripe pero el diagnóstico inesperado lo cambió todo: qué tenía Más allá del desenlace clínico, la historia deja una reflexión clara: prestar atención a los síntomas y actuar a tiempo puede ser determinante. Por + Seguir en







El caso que comenzó como una "posible gripe" y terminó en un diagnóstico tremendo.

Samuel murió tras complicaciones por influenza B. Su madre cuenta la historia de su hijo de 14 años.

Los primeros síntomas fueron congestión, tos y fiebre. Los estudios iniciales no mostraban signos de gravedad.

En pocas horas desarrolló dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Fue hospitalizado en varias oportunidades debido al empeoramiento.

Ingresó en terapia intensiva y debió ser intubado. Presentó insuficiencia orgánica múltiple. Pese a los intentos, no respondió a la transfusión ni a las maniobras de reanimación. Lo que comenzó como un cuadro típico de gripe terminó convirtiéndose en una historia que encendió señales de alerta. Fiebre, malestar general y cansancio fueron los primeros síntomas que parecían no revestir gravedad. Sin embargo, con el paso de los días, la evolución del cuadro obligó a realizar estudios más profundos que revelarían un diagnóstico inesperado.

El caso pone en evidencia cómo afecciones que aparentan ser comunes pueden ocultar enfermedades de mayor complejidad. Médicos especialistas advierten que, cuando los síntomas persisten o se intensifican, es fundamental consultar y no minimizar las señales del cuerpo, incluso si en un principio parecen compatibles con una patología leve y frecuente.

Qué le pasó al joven que fue al médico por una gripe Médico tablet historia clínica Télam Hace cinco meses, la vida de Inês Custódio, una analista contable de 45 años que vive en Resende, en Río de Janeiro (Brasil), dio un giro irreversible. Su hijo Samuel, de 14 años, murió de manera repentina luego de que un cuadro que parecía una gripe común evolucionara de forma fulminante.

El 13 de octubre comenzaron los primeros síntomas: congestión, tos y fiebre. Ante la falta de mejoría, su madre lo llevó a un servicio de urgencias, donde los estudios descartaron Covid-19 y confirmaron un diagnóstico de influenza B. En un primer momento, el adolescente presentaba manifestaciones leves, pero en cuestión de horas su estado se agravó con dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Aunque los exámenes iniciales (incluidas radiografías y una tomografía) no evidenciaban complicaciones severas, la fiebre persistente y el malestar obligaron a reiteradas consultas médicas.

Durante la madrugada, su condición empeoró de manera abrupta. Fue internado en terapia intensiva, intubado y sometido a múltiples procedimientos. Pese a los intentos por estabilizarlo, desarrolló una insuficiencia orgánica múltiple y no respondió a las maniobras de reanimación. Falleció tras 48 minutos de esfuerzos médicos.

Según relató su madre, no había recibido la vacuna antigripal ese año porque estaba resfriado durante la campaña. El infectólogo y pediatra Renato Kfouri, integrante de la Sociedade Paulista de Pediatria, explicó que, aunque la gripe suele cursar de manera leve, en determinados casos puede desencadenar complicaciones graves e incluso fatales.