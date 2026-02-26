26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Pensó que solo tenía una gripe pero el diagnóstico inesperado lo cambió todo: qué tenía

Más allá del desenlace clínico, la historia deja una reflexión clara: prestar atención a los síntomas y actuar a tiempo puede ser determinante.

Por
El caso que comenzó como una posible gripe y terminó en un diagnóstico tremendo.

El caso que comenzó como una "posible gripe" y terminó en un diagnóstico tremendo.

  • Samuel murió tras complicaciones por influenza B. Su madre cuenta la historia de su hijo de 14 años.

  • Los primeros síntomas fueron congestión, tos y fiebre. Los estudios iniciales no mostraban signos de gravedad.

  • En pocas horas desarrolló dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Fue hospitalizado en varias oportunidades debido al empeoramiento.

  • Ingresó en terapia intensiva y debió ser intubado. Presentó insuficiencia orgánica múltiple. Pese a los intentos, no respondió a la transfusión ni a las maniobras de reanimación.

Lo que comenzó como un cuadro típico de gripe terminó convirtiéndose en una historia que encendió señales de alerta. Fiebre, malestar general y cansancio fueron los primeros síntomas que parecían no revestir gravedad. Sin embargo, con el paso de los días, la evolución del cuadro obligó a realizar estudios más profundos que revelarían un diagnóstico inesperado.

La evidencia refuerza la importancia de elegir mejor la dieta cotidiana.
Te puede interesar:

Un experto en longevidad dijo que el consumo constante de carne puede afectar tus años de vida: cuál es la razón

El caso pone en evidencia cómo afecciones que aparentan ser comunes pueden ocultar enfermedades de mayor complejidad. Médicos especialistas advierten que, cuando los síntomas persisten o se intensifican, es fundamental consultar y no minimizar las señales del cuerpo, incluso si en un principio parecen compatibles con una patología leve y frecuente.

Qué le pasó al joven que fue al médico por una gripe

Médico tablet historia clínica

Hace cinco meses, la vida de Inês Custódio, una analista contable de 45 años que vive en Resende, en Río de Janeiro (Brasil), dio un giro irreversible. Su hijo Samuel, de 14 años, murió de manera repentina luego de que un cuadro que parecía una gripe común evolucionara de forma fulminante.

El 13 de octubre comenzaron los primeros síntomas: congestión, tos y fiebre. Ante la falta de mejoría, su madre lo llevó a un servicio de urgencias, donde los estudios descartaron Covid-19 y confirmaron un diagnóstico de influenza B. En un primer momento, el adolescente presentaba manifestaciones leves, pero en cuestión de horas su estado se agravó con dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Aunque los exámenes iniciales (incluidas radiografías y una tomografía) no evidenciaban complicaciones severas, la fiebre persistente y el malestar obligaron a reiteradas consultas médicas.

Durante la madrugada, su condición empeoró de manera abrupta. Fue internado en terapia intensiva, intubado y sometido a múltiples procedimientos. Pese a los intentos por estabilizarlo, desarrolló una insuficiencia orgánica múltiple y no respondió a las maniobras de reanimación. Falleció tras 48 minutos de esfuerzos médicos.

Según relató su madre, no había recibido la vacuna antigripal ese año porque estaba resfriado durante la campaña. El infectólogo y pediatra Renato Kfouri, integrante de la Sociedade Paulista de Pediatria, explicó que, aunque la gripe suele cursar de manera leve, en determinados casos puede desencadenar complicaciones graves e incluso fatales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

La variante de este hongo fue identificada en la década del 90.

Alerta por un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos: hay casos en Uruguay

play

Bariloche en alerta por hantavirus: falleció un policía tras pasar 48 horas internado

Preocupación en Uruguay por la gripe aviar.

Gripe aviar: Uruguay declaró la emergencia sanitaria por casos de "alta patogenicidad"

El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

Imagen ilustrativa. Hugo es el nombre del primer bebé nacido de un útero trasplantado de una mujer fallecida.

Reino Unido: nació el primer bebé de un útero trasplantado perteneciente a una mujer fallecida

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 9 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 25 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 26 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 33 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 50 minutos