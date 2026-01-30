30 de enero de 2026 Inicio
La advertencia de la familia de Narela Barreto: "No sabíamos nada sobre la pareja"

Kiara, prima de la joven argentina hallada sin vida en Los Ángeles, explicó en C5N como se enteraron de lo ocurrido y pese a asegurar que "no tenemos un sospechoso con nombre y apellido, sí sabemos que está caracterizado como un homicidio".

Por

La prima de Narela habló en C5N. 

Crece la conmoción por el crimen de Narella Barreto, la joven argentina hallada sin vida en Los Ángeles, Estados Unidos. Su prima, Kiara, habló este viernes en C5N y brindó detalles sobre cómo se enteraron de la noticia, el cual, “sí sabemos que está caracterizado como un homicidio”. Pese a reconocer que hasta el momento no tienen a un sospechoso, alertó: “No sabíamos nada sobre la pareja”.

Narela Barreto fue hallada muerta. 
Revelaron dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles

Sobre la rutina que Narella llevaba en los Estados Unidos, país al que había viajado hace dos años para trabajar y ayudar a su familia, su prima describió: “No sabíamos nada sobre la pareja. Si estábamos al tanto de sus amigas. Ella siempre compartía sus anécdotas con nosotros. Justamente ellas mismas fueron las que se contactaron con nosotros para avisarnos de la desaparición”.

“De momento no tenemos un sospechoso con nombre y apellido. Sí sabemos que está caracterizado como un homicidio. Este es el motivo de que sea todo tan secreto. De la situación sentimental no sabíamos nada. Ya sea porque no había nadie o ella no lo decía", sumó.

“Falta la autopsia, ahí se van a conocer más cosas. Por cómo la encontraron todo indica que fue un homicidio”, completó.

Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La joven argentina Narela Micaela Barreto fue hallada sin vida en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, luego de permanecer desaparecida desde el 23 de enero.

La mujer tenía 28 años, nació en Capital Federal y luego vivió en Banfield, localidad de Lomas de Zamora. En junio de 2024 se había radicada en el territorio estadounidense. Primero residió en Miami y luego se mudó hacia Los Ángeles.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", explicó Violeta, prima de la víctima, a los medios de comunicación. Además, se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Durante el último tiempo, Narela Barreto trabajó como mesera en un bar. Antes de viajar a Estados Unidos, la joven atendió un kiosco y se volcó al estudio de inglés para realizar traducciones.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta", señaló el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa La Mañana.

Los últimos movimientos de Narela

El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, había relatado Milagros, su prima, en una reciente entrevista con Telenoche, donde alertó que desde ese momento la familia perdió contacto: “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

El último mensaje que Narela envió desde su teléfono celular fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven.

Luego de la confirmación del fallecimiento, la investigación apunta ahora a revisar las cámaras de seguridad de los lugares donde se movió Narella. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó.

