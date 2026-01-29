El último mensaje que le mandó a su madre Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La joven era oriunda de Banfield, pero vivía en Estados Unidos desde 2024. Había sido vista por última vez subiéndose a un taxi junto a una mujer rusa.

Narela Barreto , la argentina desaparecida en Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada sin vida luego de que fuera intensamente buscada por familiares y amigos hace más de una semana. Lo último que se conocía de la joven de 28 años, oriunda de Banfield, era que estaba acompañada por otra mujer de nacionalidad rusa.

La prima de Barreto, llamada Milagros, expuso previo al hallazgo del cuerpo que la joven le había enviado un mensaje a su madre y marcó que "le dijo que se iba a trabajar". Además, en diálogo con TN, recordó cuando la familia perdió la comunicación: "Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó".

"Narela fue vista por última vez el viernes subiéndose a un taxi junto a una joven rusa y sabían que mantenía un vínculo sentimental ocasional con un hombre de nacionalidad colombiana . Estos fueron los datos que aportó sus amigos", informó el periodista Diego Gabriele en C5N.

Narela estaba radicada hace dos años en los Estados Unidos, donde estudiaba traductorado de inglés y se encontraba trabajando de camarera en un comercio. "Había emigrado para ayudar a su familia y lamentablemente fue hallada muerta" , señaló el especialista en temas judiciales.

En este marco, personal de la Policía de Los Ángeles busca determinar la causa de la muerte de la joven argentina y los responsables del presunto crimen.

Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La joven argentina Narela Micaela Barreto fue hallada sin vida en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, luego de permanecer desaparecida desde el 23 de enero.

La mujer tenía 28 años, nació en Capital Federal y luego vivió en Banfield, localidad de Lomas de Zamora. En junio de 2024 se había radicada en el territorio estadounidense. Primero residió en Miami y luego se mudó hacia Los Ángeles.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", explicó Violeta, prima de la víctima, a los medios de comunicación. Además, se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Durante el último tiempo, Narela Barreto trabajó como mesera en un bar. Antes de viajar a Estados Unidos, la joven atendió un kiosco y se volcó al estudio de inglés para realizar traducciones.