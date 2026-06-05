5 de junio de 2026 Inicio
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Julián Serrano opinó sobre su comparación con Paulo Dybala y su respuesta fue viral

Al creador de contenido recientemente lo señalaron por la relación que tuvo con Oriana Sabatini, pareja actual del jugador del A. S. Roma: qué dijo.

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Lo compararon con Paulo Dybala y esta fue su reacción. 

Lo compararon con Paulo Dybala y esta fue su reacción. 

  • Julián Serrano reaccionó a la frase viral que lo compara con Paulo Dybala tras su relación con Oriana Sabatini.
  • El influencer aseguró que no le molesta el comentario y sostuvo que forma parte de la cultura popular.
  • Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en un ciclo de streaming y rápidamente se difundieron en redes sociales.
  • Además, recordó el violento robo que sufrió meses atrás en el barrio porteño de Parque Patricios.

Aunque su relación con Oriana Sabatini terminó hace varios años, Julián Serrano sigue siendo mencionado cada vez que reaparece una de las frases más repetidas en las redes sociales argentinas: “Después de un Julián Serrano viene un Dybala”. Lejos de incomodarse por la comparación con el futbolista de la Selección argentina, el influencer decidió responder con naturalidad y su reacción no tardó en volverse viral.

Este momento viral con un álbum de figuritas logró miles de reacciones. 
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La declaración ocurrió durante una entrevista en el programa de streaming Más allá de la guita (Resumido), donde habló sobre distintos aspectos de su carrera, la exposición pública y el impacto de las redes sociales en su vida cotidiana.

Qué dijo Julián Serrano sobre su comparación con Paulo Dybala

Durante la charla, los conductores le plantearon una pregunta relacionada con la famosa frase que surgió tras la historia de amor que mantuvo con Oriana Sabatini entre 2014 y 2017. “¿Por cuánta plata eliminarías del mundo la frase ‘después de un Julián Serrano viene un Dybala’?”, le consultaron.

La respuesta sorprendió por su tono relajado. “No existe la mala publicidad. Es del pueblo. Es parte de la cultura pop argentina”, respondió Serrano, dejando en claro que no tiene intención de polemizar con una frase que lleva años circulando en internet.

Sus palabras fueron compartidas por distintos usuarios y rápidamente generaron repercusión, ya que muchos destacaron la forma en que se tomó con humor una comparación que sigue vigente pese al paso del tiempo.

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Una de las últimas fotos de Julián Serrano y Oriana Sabatini en Instagram
Una de las últimas fotos de Julián Serrano y Oriana Sabatini en Instagram

La actualidad de Serrano también estuvo marcada recientemente por un episodio muy distinto. En marzo, el creador de contenido contó en TikTok que fue víctima de un robo mientras circulaba en auto por Parque Patricios. Según relató, delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo y le exigieron que entregara su teléfono celular bajo amenaza.

El influencer explicó que decidió entregar el aparato para evitar una situación más grave y detalló que el asaltante escapó a pie mientras un cómplice lo esperaba en una moto. Tras el hecho, atravesó varios inconvenientes para regresar a su casa, ya que se había quedado sin celular ni sistema de navegación.

Finalmente logró volver con la ayuda de un taxista que lo orientó durante el trayecto. Luego de realizarse controles médicos por los vidrios rotos, llevó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que no sufrió lesiones importantes. “Por suerte no pasó a mayores”, expresó al recordar aquel momento.

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