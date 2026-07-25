25 de julio de 2026 Inicio
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Cuánto cuesta el bolso Dolce & Gabbana que se volvió furor por Erling Haaland

Tras su regreso a Noruega, el delantero sorprendió al compartir una imagen que dejó al descubierto dos exclusivos accesorios que llamaron la atención.

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El accesorio de Erling Haaland que se robó todas las miradas.

El accesorio de Erling Haaland que se robó todas las miradas.

  • Erling Haaland volvió a captar la atención por una elección vinculada a la moda.
  • El delantero lució un exclusivo bolso de Dolce & Gabbana tras el Mundial.
  • El accesorio pertenece a uno de los modelos más reconocidos de la firma italiana.
  • Un llamativo souvenir también fue parte del look que mostró en sus redes sociales.

El Mundial dejó nuevamente a Erling Haaland como uno de los grandes nombres del fútbol internacional. Mientras dentro de la cancha demostró toda su capacidad goleadora, fuera de los estadios también consiguió llamar la atención por su estilo personal. En los últimos tiempos, la moda se convirtió en otra de las facetas que despiertan interés alrededor del futbolista, y una elección en particular logró quedarse con todas las miradas.

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Luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa del Mundo frente a Inglaterra, Erling Haaland regresó a Noruega y compartió con sus seguidores una imagen recién salido del avión. La publicación del delantero del Manchester City llamó la atención por el accesorio de lujo que llevaba y además por un peculiar recuerdo que se trajo de su estadía en Estados Unidos.

El look de Haaland, con su bolso como accesorio principal.

El look de Haaland, con su bolso como accesorio principal.

El bolso Dolce & Gabbana que fue parte de su outfit correspondía al modelo Sicily, uno de los diseños más exclusivos y reconocidos de la firma italiana. Este accesorio de lujo se caracteriza por contar con diferentes versiones elaboradas en distintos materiales y colores. En este caso el futbolista de 25 años optó por una pieza confeccionada en lona beige con detalles de piel de caimán pulida en tono bordó, una mezcla que destaca por su estilo sofisticado.

Qué monto alcanza el bolso Dolce&Gabbana de Haaland

El modelo elegido por Erling Haaland también tuvo un lugar destacado en el último desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, donde formó parte de la presentación de la nueva colección de la firma italiana. Si bien la versión exacta que luce el futbolista no se encuentra disponible en el sitio web oficial de la marca, un diseño muy similar, confeccionado también con detalles en piel de caimán, tiene un valor de 34.500 euros, lo que refleja el carácter exclusivo de este accesorio de lujo.

El llamativo bolso no fue el único detalle que completó el look de Haaland. En la otra mano, el delantero noruego llevaba un excéntrico souvenir: una botella de whiskey decorada con un mapache taxidermizado, un objeto poco habitual que también se robó parte del protagonismo en la imagen que compartió en Instagram.

La prticular botella que también llamó la atención.

La prticular botella que también llamó la atención.

Se trata del Whiskey Raccoon, un artículo comercializado por la tienda Wild Bill's Western Store, ubicada en Dallas, Estados Unidos. Este singular producto tiene un valor de 750 dólares y se convirtió en otro de los llamativos objetos que acompañaron al futbolista en su regreso a Noruega.

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