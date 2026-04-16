Qué se sabe de la novela que Oriana Sabatini presentará en la Feria del Libro

Embed - ORIANA on Instagram: "“Podria quedarme aca”. La primera foto es la tapa de la novela que arranque a escribir hace dos años y que ya pueden comprar en preventa o conseguir en librerias a partir del 1 de mayo. El diseño fueron horas de estar atornilladas a la silla una noche con @complemento.estudio. No, la portada no es un dibujo. Es una foto que hizo @lolilaboureau y mi amiga de toda la vida @eugeterracini como modelo en un lugar que otro dia les cuento; tiene que ver con @tanatopraxiadanielcarunchio. La segunda foto somos yo y la loca mas linda del mundo que me hizo creer que era posible escribir una novela en primer lugar. Ese dia terminamos la clinica de obra y entregue el ultimo manuscrito a la editorial. Llore mucho porque sabia que iba a extrañar a los personajes. La tercera foto somos mi TOC y yo. La cuarta estoy llorando por algo, ahora no me acuerdo que, pero normal. Todo el proceso de escritura me tuvo pasando constantemente de la risa a la emocion. La quinta es con el equipo de @penguinlibrosar, lxs responsables de que este proyecto sea una realidad. La sexta es del dia que me despedi de esta historia. Les decia que llore mucho. Mucho mucho. La septima es la contratapa y una sinopsis escrita por @lodemarta (!!!!!!!!!!!!!!!). La octava es el final. Link en mi bio para la preventa (si la haces hay regalito exclusivo). Pd: la cancion que suena fue mi gran aliada para escribir y cada vez que la escucho pienso en una de mis escenas favoritas de la novela ."

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