Qué se sabe de la novela que Oriana Sabatini presentará en la Feria del Libro

La actriz, modelo y cantante ya puede sumar "escritora" a su historia de vida. Oriana Sabatini anunció hace 10 días que había firmado un contrato editorial con Penguin Random House y este jueves compartió el título, la portada y la sinopsis de su primera novela, Podría quedarme acá. Tardó dos años en escribirla.
Su colega Carla Quevedo, autora de Cómo me enamoré de Nicolas Cage (2022) y Me peleé a los gritos con el mánager del spa (2023), estuvo a cargo de la sinopsis que adelanta un relato atravesado por las pasiones y los dolores de Sabatini. Muerte, exigencia, fama, autodestrucción y fantasía se entrelazan con una historia de amor resucitada.
La esposa de Paulo Dybala y madre de Gia tomó su conocimiento en Tanatopraxia y la presión estética propia de trabajar en la industria del entretenimiento para escribir la historia de amor de Ariana y Teo. "Visceral, ácida y erótica", enumeró Quevedo.
Embed - ORIANA on Instagram: "“Podria quedarme aca”. La primera foto es la tapa de la novela que arranque a escribir hace dos años y que ya pueden comprar en preventa o conseguir en librerias a partir del 1 de mayo. El diseño fueron horas de estar atornilladas a la silla una noche con @complemento.estudio. No, la portada no es un dibujo. Es una foto que hizo @lolilaboureau y mi amiga de toda la vida @eugeterracini como modelo en un lugar que otro dia les cuento; tiene que ver con @tanatopraxiadanielcarunchio. La segunda foto somos yo y la loca mas linda del mundo que me hizo creer que era posible escribir una novela en primer lugar. Ese dia terminamos la clinica de obra y entregue el ultimo manuscrito a la editorial. Llore mucho porque sabia que iba a extrañar a los personajes. La tercera foto somos mi TOC y yo. La cuarta estoy llorando por algo, ahora no me acuerdo que, pero normal. Todo el proceso de escritura me tuvo pasando constantemente de la risa a la emocion. La quinta es con el equipo de @penguinlibrosar, lxs responsables de que este proyecto sea una realidad. La sexta es del dia que me despedi de esta historia. Les decia que llore mucho. Mucho mucho. La septima es la contratapa y una sinopsis escrita por @lodemarta (!!!!!!!!!!!!!!!). La octava es el final. Link en mi bio para la preventa (si la haces hay regalito exclusivo). Pd: la cancion que suena fue mi gran aliada para escribir y cada vez que la escucho pienso en una de mis escenas favoritas de la novela ."
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La joven cantante que protagoniza la novela sufre una crisis de autodestrucción y, en vez de firmar un contrato que consolidaría su carrera en Estados Unidos, vuelve a la Ciudad de Buenos Aires para evadirse en los excesos de una vida "normal". Allí comienza a trabajar en una funeraria y se reencuentra con su primer amor, fallecido hace 13 años.
"Oriana Sabatini trenza lo fantástico con una autopsia mordaz y contemporánea sobre el cuerpo como capital, la identidad como producto y el deseo como forma extrema de resistencia", describió Quevedo y remató: "Una exploración adictiva sobre el control, el hambre -de alimento, de aplausos, de afecto-, sobre la violencia silenciosa de la perfección y el peligro de volver ad donde una fue feliz".
En Instagram, la autora compartió distintos momentos de su proceso de escritura y reveló que cuando entregó el último manuscrito lloró "mucho" porque sabía que iba a "extrañar a los personajes". Dybala, siempre respaldando a su esposa, comentó en la publicación: "Lo recomiendo".
Cuándo saldrá a la venta y lo presentará en la Feria del Libro
La novela agotó una primera preventa virtual que incluía un collar como regalo especial, pero hay otras distribuidoras vendiéndola ya sea por Mercado Libre o por su propia página web oficial. El precio ronda los $30.000 y estará disponible en librerías a partir del 1° de mayo.
Oriana presentará su obra en la Feria Internacional del Libro el 3 de mayo, a las 14:30, junto a la periodista especializada en Literatura Eugenia Zicavo y luego firmará algunas copias.