10 de octubre de 2026 Inicio
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Juicio de Pity Álvarez: el centro psiquiátrico en el que está internado pidió que no asista a las audiencias

Los profesionales de la institución advirtieron que la exposición a interrogatorios, presión mediática y traslados podría agravar su cuadro clínico. Además, solicitaron quedar exentos de responsabilidad ante una eventual descompensación en el juicio.

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El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Pity Álvarez, durante el proceso judicial en su contra.

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El hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde Cristian "Pity" Álvarez permanece internado en Castelar, solicitó a las autoridades judiciales que el cantante no participe de las audiencias del proceso por el homicidio de Cristian Díaz, porque considera que la exposición puede perjudicar su salud mental y complicar su estabilización.

El Tribunal convocó a las partes para el próximo viernes 9 de septiembre.
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En un escrito dirigido a las autoridades, la institución señaló que, tras una evaluación del Cuerpo Médico Forense, se entendió que el músico debe continuar con el proceso judicial. Sin embargo, advirtió que eso no debería traducirse en su participación activa mientras recibe tratamiento y busca la "estabilización y compensación" de su estado clínico.

Cristian

Cristian "Pity" Álvarez en el ingreso a una audiencia, en el marco de la causa por homicidio.

Los profesionales describieron la internación como una etapa aguda y advirtieron que la presión mediática y judicial, los interrogatorios y los traslados podrían desencadenar un empeoramiento de los síntomas, en particular por el "componente paranoide de su cuadro de base"; también mencionaron el abandono previo de la medicación y el consumo diario de sustancias.

Por eso, el sanatorio pidió la intervención del juzgado de familia, de la Justicia civil y del órgano de revisión para que prevalezca el criterio de quienes lo atienden. Además, solicitó quedar exento de responsabilidad médica, penal o civil ante una eventual descompensación durante las audiencias o como consecuencia de ellas.

Qué determinó la pericia psiquiátrica de Pity Álvarez

El Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante está "apto para afrontar el proceso" y que sus funciones psíquicas para comprender y participar del debate se encuentran compensadas, tras revisar antecedentes, evaluaciones previas, documentación vinculada con la internación y registros audiovisuales recientes del expediente judicial por el homicidio de Cristian Díaz.

Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro cuestionaron el informe al sostener que ya estaba confeccionado antes del intercambio técnico y reclamaron una nueva evaluación. Los peritos de parte Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego firmaron en disidencia y señalaron que el músico no se encontraba lúcido cuando se realizó el examen.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazó la nulidad planteada por los defensores y fijó la continuidad del debate, en el marco de la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz en Villa Lugano, en julio de 2018.

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