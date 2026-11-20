Fernando Burlando, sobre la condena a Pity Álvarez: "Estaba en su sano juicio y asesinó" El abogado sostuvo que el músico estaba en condiciones de comprender sus actos al momento del crimen, a pesar de su estado de salud. Por Agregar C5N en









El abogado de la familia de la víctima celebró el fallo que sentenció al músico a 12 años de prisión. Redes sociales

El abogado de la familia de Cristian Maximiliano Díaz, Fernando Burlando, habló luego de conocerse la condena el músico Cristian "Pity" Álvarez a 12 años de prisión: "Pity no estaba bien, lo corroboro y reconozco. Pero estaba en su sano juicio y asesinó".

El defensor aclaró que está conforme con el fallo y elogió al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. "Entre un mínimo y un máximo y sin antecedentes, es impecable lo que hizo el tribunal. Cualquiera hubiera pensado que esta hubiese sido una sentencia mucho más elevada. Estamos conformes, no vamos a apelar", aseguró.

Burlando apuntó a la responsabilidad penal y el estado de salud del músico, quien continúa internado bajo tratamiento médico. Aclaró que, más allá de la resolución judicial, "no está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía".

El mediático fue más allá y lanzó la hipótesis de que la condena puede ayudarlo en su proceso de rehabilitación: "Seguramente le va a servir para recomponer su situación con las drogas".