El abogado de la familia de Cristian Maximiliano Díaz, Fernando Burlando, habló luego de conocerse la condena el músico Cristian "Pity" Álvarez a 12 años de prisión: "Pity no estaba bien, lo corroboro y reconozco. Pero estaba en su sano juicio y asesinó".
El defensor aclaró que está conforme con el fallo y elogió al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. "Entre un mínimo y un máximo y sin antecedentes, es impecable lo que hizo el tribunal. Cualquiera hubiera pensado que esta hubiese sido una sentencia mucho más elevada. Estamos conformes, no vamos a apelar", aseguró.
Burlando apuntó a la responsabilidad penal y el estado de salud del músico, quien continúa internado bajo tratamiento médico. Aclaró que, más allá de la resolución judicial, "no está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía".
El mediático fue más allá y lanzó la hipótesis de que la condena puede ayudarlo en su proceso de rehabilitación: "Seguramente le va a servir para recomponer su situación con las drogas".
El pedido de arresto domiciliario
El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Cristian Maximiliano Díaz, subrayó tras la condena a 12 años de prisión contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano que "nosotros pedimos el arresto domiciliario" porque "era un peligro".