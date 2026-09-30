30 de septiembre de 2026 Inicio
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Una pericia psicológica determinará si Pity Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio

Mientras tanto quedó en pausa el proceso judicial por el crimen Cristian Díaz. Está estipulado que el estudio se realice en los próximos cinco días hábiles.

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En el inicio de la semana

En el inicio de la semana, Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú, donde permanece internado.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen a Cristian Díaz, quedó en pausa luego que la Justicia ordenara una pericia psicológica al músico para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso.

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La medida la tomó el Tribual hasta tanto que un equipo interdisciplinario del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en conjunto con los peritos de parte, se expidan sobre la capacidad del Pity para continuar en esta audiencia en el juicio. “Si los peritos dicen que él tiene capacidad cognitiva para continuar el juicio se va a reanudar el proceso”, confirmó uno de los abogados del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Javier Baños, en diálogo con A24.

“El Tribunal dijo que para que continúe el juicio contra el Pity hay que hacer esa evaluación interdisciplinaria por parte de los peritos. Aplaudimos el fallo del Tribual; me parece muy sólido los argumentos y en definitiva hizo lugar a lo que veníamos planteando”, agregó el letrado.

En esa línea, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, calificó la situación como “realmente excepcional” y el propio letrado detalló que las pericias psicológicas se realizarán en un plazo estimado de cinco días hábiles, aunque eso podría demorarse y extenderse a un lapso de cuatro meses aproximadamente. La audiencia podría retomarse la semana del 12 de octubre si el resultado permite continuar con el juicio.

El abogado de Pity Álvarez dio detalles de cómo fue el intento de fuga en el Hospital Tornú

Sebastián Quijeiro, abogado de Cristian “Pity” Álvarez, dio detalles de lo que sucedió dentro del hospital cuando el músico intentó escaparse encapuchado.

En un video se observa el momento en el que Álvarez intentó retirarse del establecimiento médico mientras discutía con una policía, que interrumpió su paso en la puerta del hospital ubicado en el barrio porteño de Parque Chas. “El tribunal ordenó que lo saquen a Cristian y lo manden a una sala normal. Voy buscar la computadora, cuando vuelvo, entro a terapia con la Policía y encuentro a Cristian ‘en patas’, a los gritos, en un estado muy eufórico. En un momento nos mandan a una habitación, la médica le da un cigarrillo a Cristian y quieren echar a las otras abogadas que estaban conmigo”, comenzó con el relato en diálogo con LN+.

En esa línea, explicó que la médica asegura que ella no lo puede detener al músico y “si quiere irse se puede ir, cuando él escucha eso se escapa por una ventana, la abre y salta”. “Ahí quiere romper un auto y escaparse. Lo logramos agarrar y meter devuelta. Se escapa nuevamente y los médicos lo corrieron para inyectarlo y calmarlo”, sostuvo sobre el momento dramático.

Por otra parte, detalló que la familia va a iniciar acciones contra los médicos que hicieron un juramente donde deben proteger la salud de Cristian y no lo hacen y lo expusieron a esta situación.

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