11 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuál es la canción favorita del papa León XIV y que inmortalizó Diego Maradona

Antes de ser elegido Pontífice, Robert Prevost disfrutaba de sus viajes a la playa en Piura al ritmo de la misma canción que popularizó el astro argentino en su histórico calentamiento en 1989.

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Robert Prevost antes de ser Papa en Piura

Robert Prevost antes de ser Papa en Piura, Perú. A la derecha, Diego Armando Maradona iluminado.

Dos de los 40 monaguillos que integraron la parroquia Sagrada Familia en Chulucanas entre 1985 y 1986 compartieron en la televisión peruana inéditos recuerdos sobre su cercanía con Robert Prevost, hoy papa León XIV. Los antiguos colaboradores del Santo Padre revelaron su canción favorita para los paseos a la playa en Piura: el clásico de los 80 de Opus que Diego Armando Maradona popularizó durante un emblemático calentamiento del Napoli en 1989 en el Estadio Olímpico de Múnich.

Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.
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Dicen que "los tiempos de Dios son perfectos" para explicar los giros que parecen guiados por una mano invisible. En su paso por la Argentina, el papa León XIV dejó al descubierto su faceta más humana: la de un líder humilde con los pies bien puestos en la tierra que transitaba. Nada de esto fue improvisado. Mucho antes de su elección pontificia, Robert Prevost dedicó veinte años de su vida a misionar en el Perú, adoptando como propia la identidad y el pulso latinoamericano.

Durante su primera misión pastoral en Perú, el Pontífice no solo impulsó la inscripción de los jóvenes en academias de karate, natación y oratoria para mantenerlos alejados de los riesgos de la calle, sino que también disfrutaba de los momentos de esparcimiento. Entre los recuerdos que más quedaron grabados están las escapadas al mar que armaba el cura Prevost para los jóvenes.

En esos viajes, el sacerdote ponía de fondo su tema favorito para ponerle ritmo al viaje. "Nos llevaba a la playa, por ejemplo, y ponía Live is Life... la pasábamos bomba", expresó el exmonagillo Jorge Navarro en la nota con un medio peruano.

Se trata de la misma canción que Diego Armando Maradona inmortalizó en aquella mítica escena de 1989 en las semifinales de la Copa UEFA, donde transformó un simple calentamiento previo en un espectáculo hipnótico que inmortalizó para siempre el clásico del grupo austriaco Opus, convirtiéndolo hasta el día de hoy en un himno universal de motivación y que, también, es la canción favorita del papa León XIV.

Jürgen Klinsmann, exfutbolista alemán testigo de aquel momento, resumió a la perfección el impacto que causó ver al más humanos de los dioses al ritmo de Opus: "Había 70.000 personas en el estadio y Maradona salió al campo. Nosotros estábamos en el otro lado calentando como alemanes, seriamente, concentrados. De repente empezó a sonar la canción Live is Life y Diego comenzó a hacer jueguitos al ritmo de la música. Nos detuvimos. ¿Qué está haciendo este tipo? Dejamos de calentar, porque no había nada más que pudiéramos hacer aparte de mirarlo. Ya no podíamos seguir, teníamos que ver semejante magia".

Formación, rock y futuro: la misión de Robert Prevost con los jóvenes en Perú

Antes de convertirse en el papa León XIV, el entonces sacerdote Robert Prevost dejó una marca imborrable durante su misión pastoral en Chulucanas y Piura. Con una mezcla única de disciplina, cercanía y humanidad, organizaba salidas a la playa con los temas de rock que le gustaban de fondo, preparaba personalmente la comida para sus monaguillos y los llevaba al cine y a recitales.

Lejos de ser solo momentos de recreación, su objetivo principal era darles a los jóvenes un sentido de propósito y mantenerlos alejados de los peligros de la calle. Para lograrlo, promovía su disciplina inscribiéndolos en academias de natación, karate y oratoria, inculcándoles valores, respeto y una formación sólida que transformó la vida de aquel grupo de jóvenes de entre 10 y 14 años.

El impacto de su labor fue tal que Prevost incluso financió los estudios de varios de ellos, logrando que cerca de ocho monaguillos se convirtieran en profesionales. Hoy, más de cuatro décadas después de aquellos años de comunidad y enseñanza, sus antiguos colaboradores esperan reencontrarse con el Santo Padre para agradecerle en persona el rumbo que le dio a sus vidas.

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