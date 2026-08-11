Cami Mayan volvió a Inglaterra y musicalizó su estadía con una famosa canción sobre un ex

La influencer regresó a Reino Unido por primera vez desde que se separó de Alexis Mac Allister, con quien convivió tres años y medio en la isla británica. La canción con la que se despidió de Londres.

Tras referirse a la demanda millonaria que realizó contra Alexis Mac Allister por los cinco años que cuidó al futbolista en vez de desarrollarse como profesional, Cami Mayan regresó a Inglaterra por primera vez en cuatro años y compartió algunas fotos en redes sociales.

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La influencer recorrió Bentinck Street W1 , imagen que acompañó con la frase "de los últimos días"; Shoreditch , donde mostró un puesto de antigüedades en Brick Lane; y Mortimer Street W1 , foto a la que sumó el retrato de un café y un budín . También subió una selfie desde un colectivo .

Sin embargo, la historia de Instagram más llamativa fue en la que incluyó la canción So long, London del álbum The tortured poets department: The anthology de Taylor Swift . Por la letra del tema, las swifties lo asociaron a su último ex público, el actor Joe Alwyn . La estrella del pop estuvo seis años en una relación con el británico y esperaba que le propusiera casamiento, incluso se lo comunicó en distintas canciones, pero la propuesta nunca llegó.

La mayoría del álbum también se asocia a Matty Healy , el cantante de The 1975 con quien se rumorea que estuvo la artista estadounidense luego de separarse de Alwyn. Ambos son británicos, pero la canción que compartió Mayan se vincula más al actor porque hace referencia a una relación larga que se está terminando porque solo la protagonista de la historia está intentando salvarla . Finalmente, lo entiende y lo deja ir.

"Detuve el RCP, después de todo, es inútil / El espíritu se fue, nunca volveríamos a él / Y me molesta que me hayas dejado darte toda esa juventud gratis", entona Taylor Swift y en los últimos versos se despide: "Hasta luego, Londres / Tuvimos un buen recorrido / Un momento de cálido sol / Pero no soy la elegida".

La panelista de Luzu TV señaló el contraste entre el significado de la canción y su fondo de bloqueo en el celular: "La diferencia de moods entre la música y el fondo me destruye".

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel confirmó que dará el sí con Rodrigo de Paul con un tierno video, en el que mostró cómo prepara cada detalle para la noche más esperada. "Empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió.

Con un tierno video que la estrella publicó en su cuenta de Instagram, le puso fin a las especulaciones y confirmó que se va a casar con el jugador de la Scaloneta. Si bien no confirmaron la fecha de la noche especial, ni dónde será, el video no pasó desapercibido y causó furor entre los fans de la pareja.

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La cantante mostró a la cámara su anillo de bodas y dijo “me caso", luego continuó, "bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy super emocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, expresó visiblemente movilizada.