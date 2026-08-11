Operativo sorpresa: una amenaza iraní obligó a Donald Trump a evacuar su avión en secreto

El presidente de Estados Unidos Donald Trump fue retirado en secreto del Air Force One en medio de una presunta amenaza iraní. El mandatario debió salir escondido en un camión de catering y trasladado a otra aeronave, mientras la prensa junto con parte de su delegación oficial quedó esperando en la pista como señuelo del operativo sorpresa.
Si bien el hecho ocurrió el pasado 8 de julio después de la cumbre de la OTAN en Ankara, el plan fue recientemente revelado por The Washington Post y tomó por sorpresa a varios periodistas que denunciaron que la maniobra puso en riesgo a la prensa que viajaba con el presidente.
Ese día Trump subió al Air Force One frente a las cámaras, con las fotos mostrando dos contenedores de catering en los extremos del avión. El destino era Londres. Pero minutos más tarde, agentes del Servicio Secreto lo sacaron por el lado opuesto, escondido en un camión de suministros, y lo llevaron en silencio a otra aeronave rumbo al mismo lugar.
Mientras a Trump lo sacaban en secreto, en el Air Force One quedó parte del equipo de la Casa Blanca y los periodistas que lo acompañaban, que desconocían tanto que el mandatario ya no estaba a bordo como que su avión podía ser utilizado como señuelo ante un eventual ataque iraní, en el medio de una escalada de tensión entre Washington y Teherán.
En ese sentido, la prensa que viajaba ese día en el avión presidencial aseguraron este martes que desconocían el plan llevado a cabo por el Servicio Secreto y relataron que, al subir al Air Force One, los mismos agentes les ordenaron mantener las ventanillas bajadas sin ofrecerles mayor explicación.
Por su parte Jake Tapper, de la CNN, recordó que en viajes anteriores la prensa siempre estuvo al lado del presidente y nunca fue usada como “señuelo”. Varios periodistas coincidieron en que lo de Trump fue inédito y riesgoso, mientras que exfuncionarios como Ari Fleischer defendieron al Servicio Secreto: dijeron que, ante una amenaza, lo único que importa es proteger al mandatario, aunque eso implique engañar a los reporteros.
El Washington Post agregó que el presidente Bill Clinton hizo algo parecido en 2000, pero avisando de manera confidencial a la prensa. Por eso, el episodio actual podría tensar aún más la relación de Trump con los medios, ya marcada por insultos, restricciones y choques legales.