11 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Recoleta por la Copa Sudamericana

El Xeneize se impuso 3-1 sobre el equipo paraguayo en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final, por lo que consiguió un buen resultado de cara a la vuelta. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

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Boca le ganó 3-1 a Recoleta en el estadio de Huracán.

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El Gráfico
Boca derrotó a Recoleta de Paraguay.
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El próximo encuentro de Boca será contra Platense, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El cruce se jugará el sábado desde las 21:15 en el Ciudad de Vicente López y significará la vuelta del Xeneize en ese estadio, ya que la última vez que se enfrentaron en la casa del Calamar fue en 2024, cuando el equipo todavía dirigido por Diego Martínez perdió 1-0 con un gol de Mateo Pellegrino.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

En tanto, el último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el Calamar se produjo el 15 de febrero en la Bombonera por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. En aquel partido, el Xeneize no encontró los caminos y empató 0-0, por lo que se retiró silbado por los hinchas ante la acumulación de malos partidos que arrastraba.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa cuarto con 35 puntos. También, en la búsqueda del título, se posiciona en el octavo puesto de la Zona A del Clausura con cinco unidades.

Periodista deportivo confesó que era hincha de River y se hizo de Boca tras perder un Superclásico

El periodista deportivo Juan Pablo Varsky quedó en el centro de una nueva polémica luego de opinar durante la transmisión de River-Tigre que la infracción sobre Ángel Correa no debía sancionarse como penal. Su postura generó fuertes críticas de simpatizantes del club de Núñez en redes sociales, que volvieron a acusarlo de tener una mirada favorable hacia Boca.

Lejos de esquivar la discusión, el periodista deportivo respondió con una revelación sobre su infancia que explica por qué actualmente se reconoce como hincha de Boca. La historia, según contó el propio Varsky, comenzó cuando todavía era un niño y tenía una fuerte identificación con River.

Varsky relató que su familia era mayoritariamente de River y que él comenzó a simpatizar con el Millonario después de que sus allegados le regalaran una camiseta. Sin embargo, el triunfo de Boca en el 81 por 3 a 0 en el Superclásico y, sobre todo, el impacto que le provocó Diego Maradona terminaron cambiando su relación con el fútbol.

La confesión no es completamente nueva: en entrevistas anteriores ya había explicado que Maradona fue determinante para que cambiara de club. En una charla con Jot Down, incluso resumió aquella transformación de manera contundente: “Diego fue el que me hizo cambiar de club”, al pasar de River a Boca cuando tenía unos 10 años.

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