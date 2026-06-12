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12 de junio de 2026 Inicio

Claudia Villafañe muestra una reliquia de Diego Maradona: ¿Cábala para el Mundial 2026?

A días del debut de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA, la exmujer del Diez presentó un tesoro del Mundial de México de 1986.

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El tierno gesto con un camarógrafo que rompió en llanto.

El tierno gesto con un camarógrafo que rompió en llanto.

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Claudia Villafañe recordó una anécdota de Diego Maradona horas antes del inicio del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, Canadá y México. "Una reliquia", reflexionó.

Shakira cantó en la ceremonia apertura del Mundial 2026.
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La exmujer del Diez mostró la camiseta que usó el Diez en la Copa Mundial de 1986 en el Estadio Azteca: “No sé si habrán hecho algún homenaje allá, pero nosotros se lo hacemos acá para que esté y nos traiga mucha suerte para este mundial".

El gesto causó emoción en todo el piso, incluso uno de los camarógrafos terminó llorando, mientras la empresaria detalló que esta camiseta es una de las cábalas para los eventos mundiales en donde compite el seleccionado de Argentina.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona estuvo como invitada en el programa de Jimena Monteverde, La cocina rebelde, en El Trece. "Chicos, Claudia trajo algo que va a emocionar a todos. Tiene algo que es una reliquia, que es para un museo”, anticipó la cocinera.

Villafañe dio el contexto en que el ídolo de fútbol usó la casaca: Maradona levantó la copa el 29 de junio de 1986, por lo que este 2026 se cumplen 40 años.

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Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

La inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos será este viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de Inglewood, California (área de Los Ángeles), a las 20:30 hora de Argentina. La ceremonia se llevará a cabo 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Para esta edición, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) eligió hacer varias celebraciones entre las tres naciones anfitrionas.

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