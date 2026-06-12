Claudia Villafañe muestra una reliquia de Diego Maradona: ¿Cábala para el Mundial 2026? A días del debut de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA, la exmujer del Diez presentó un tesoro del Mundial de México de 1986. Por Agregar C5N en









El tierno gesto con un camarógrafo que rompió en llanto. Redes sociales

Claudia Villafañe recordó una anécdota de Diego Maradona horas antes del inicio del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, Canadá y México. "Una reliquia", reflexionó.

La exmujer del Diez mostró la camiseta que usó el Diez en la Copa Mundial de 1986 en el Estadio Azteca: “No sé si habrán hecho algún homenaje allá, pero nosotros se lo hacemos acá para que esté y nos traiga mucha suerte para este mundial".

El gesto causó emoción en todo el piso, incluso uno de los camarógrafos terminó llorando, mientras la empresaria detalló que esta camiseta es una de las cábalas para los eventos mundiales en donde compite el seleccionado de Argentina.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona estuvo como invitada en el programa de Jimena Monteverde, La cocina rebelde, en El Trece. "Chicos, Claudia trajo algo que va a emocionar a todos. Tiene algo que es una reliquia, que es para un museo”, anticipó la cocinera.

Villafañe dio el contexto en que el ídolo de fútbol usó la casaca: Maradona levantó la copa el 29 de junio de 1986, por lo que este 2026 se cumplen 40 años.