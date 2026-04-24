Juicio por la muerte de Maradona: Burlando volvió a apuntar con todo contra Luque

El abogado defensor aseguró que existen "audios que son más que elocuentes y que hablan de la crueldad con la que asesinaron a Diego".

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado Fernando Burlando volvió a ser contundente al analizar la estrategia del neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los principales imputados en la causa, y aseguró que " está jugado".

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Burlando consideró que quien atendió a Diego hasta el momento de su muerte, “puede elegir lo que quiera” dentro del marco legal, aunque puso en duda la efectividad de esa postura. “No sé si personalmente como estrategia es la mejor o la peor, pero está jugado” , señaló.

En ese sentido, fue más allá y advirtió: “Se está exponiendo mucho a la mentira”. Para el letrado, las declaraciones de Luque contrastan con el material probatorio reunido en la causa. “Tenemos audios que son más que elocuentes y que hablan de la crueldad con la que asesinaron a Diego Armando Maradona” , afirmó.

Burlando también cuestionó el rol que el neurocirujano tuvo durante el tratamiento del exfutbolista y fue tajante: “Le vendió un papel que no podía ocupar a la familia. Lo destrató, lo descuidó y lo lanzó directamente a la muerte”.

Respecto de las condiciones en las que se encontraba Maradona antes de fallecer, el abogado describió un escenario crítico. “Era un lugar donde no podía atenderse a nadie, no había aparatología ni protocolos frente a una emergencia, una animalada”, sostuvo, al referirse al domicilio donde el ídolo cumplía su internación domiciliaria.

Además, remarcó que los signos de deterioro eran evidentes: “No comía, dormía todo el día, estaba de mal humor, se iba hinchando. Eso no lo tiene que ver un médico, lo tiene que ver cualquiera de nosotros”.

El abogado no ocultó su indignación al recordar las imágenes exhibidas en el juicio. “Ver eso es fatal, es indignante. A mí me enoja, me recalienta”, expresó, y volvió a cargar contra Luque: “Después lo veo hablando como si nada, cuando lo insultaba y lo destrataba”.

En uno de los tramos más duros de su intervención, Burlando calificó sin rodeos al imputado: “¿Cómo lo definiría? Como el asesino de Diego Armando Maradona”. Sobre el desarrollo del proceso, el letrado consideró que las defensas buscan dilatar el juicio frente a la contundencia de las pruebas. “La gran cantidad de pruebas no permite pensar otra cosa que no sea una condena”, aseguró, en diálogo con De Una por C5N.

Por último, se refirió al impacto emocional que atraviesan las hijas del exfutbolista durante el proceso judicial. “Es dramático. Están viviendo esto con un alto grado de angustia. Se está sumando más sufrimiento y es una forma de revictimizar”, concluyó.