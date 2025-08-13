13 de agosto de 2025 Inicio
Julieta Prandi, tras la condena a Claudio Contardi por abuso sexual: "Siento que hoy empiezo a vivir"

La modelo celebró la sentencia contra su expareja y sostuvo que "esta es la segunda etapa de mi vida, donde yo puedo elegir y ser feliz". "19 años es una pena ejemplar, casi el infierno que yo viví, que fueron 20", remarcó.

Julieta Prandi celebró la condena a 19 años a Claudio Contardi.

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Casi seis años después de la primera denuncia judicial y luego de tres audiencias en las que brindó su testimonio, este miércoles Prandi escuchó el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana que condenó a su exesposo, pero no estuvo presente al momento del anuncio y se enteró al llegar acompañada por su familia, amigos y psicóloga; su pareja, Emanuel Ortega, y su equipo de abogados, encabezado por Fernando Burlando.

Luego, a la salida del edificio, dialogó con los medios y dio sus primeras impresiones. "Lo primero que quiero decir es gracias, siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado", subrayó.

"Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió, tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, que nos dé garantías. Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio, las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan en el medio. Hay demasiados femicidios en este país", sostuvo.

Embed - JUICIO de JULIETA PRANDI contra su EXMARIDO: CONDENARON a CONTARDI a 19 AÑOS

"Siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, donde yo puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después. Este después es empezar a vivir, poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos", enfatizó la modelo, y reveló: "Mis hijos están en crisis, están difíciles, están cayendo, el más grande sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos, que hasta el día de hoy se lo estoy ocultando".

Consultada sobre la pena, consideró que "19 años es una pena ejemplar, creo que está bien". "Podría ser más, podría ser de por vida. Son 19 años, casi, casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que hoy la Justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, que pasen a detener al imputado y se lo llevaran preso", destacó.

"A las mujeres que viven lo que yo viví les digo que tengan fe, que hay justicia, que hoy la encontré yo pese a todas las dudas que yo tenía. Por otro lado, que la familia, que los amigos, que hoy testificaron por mí, que se dieron cuenta pero no me pudieron sacar de ahí, que intenten sacarlas, porque la víctima no pide ayuda lamentablemente. Es un alerta para todos los que tienen una víctima atrapada", concluyó.

