La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

La Justicia determinó que el empresario deberá cumplir 19 años de prisión por abuso sexual agravado. La actriz recibió la noticia acompañada por sus abogados, su familia y su pareja, Emanuel Ortega.

Casi seis años después de la primera denuncia ante la Justicia y luego de tres audiencias en las que brindó su testimonio, este miércoles Julieta Prandi escuchó el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana que condenó a su exesposo Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género.

La resolución fue prácticamente a puertas cerradas. Debido a la orden de restricción que pesa sobre el empresario, Prandi no estuvo presente al momento del fallo. Se enteró al llegar acompañada por su familia, amigos y psicóloga; su pareja, Emanuel Ortega, y su equipo de abogados, encabezado por Fernando Burlando.

La sensación de alivio fue inmediata. En imágenes que trascendieron desde el interior del Tribunal, se pudo ver a la modelo profundamente conmovida: abrazó a las personas que la acompañaban y luego se quedó en los brazos de Ortega, que la contuvo y consoló durante algunos minutos.

En paralelo, Contardi quedó detenido y lo retiraron, esposado, por una puerta posterior. Federico Fahsbender informó en La Mañana por C5N que el empresario será trasladado a la alcaidía departamental de Campana para luego esperar cupo en un penal, que será definido por el Servicio Penitenciario.

Acompañada por Ortega, Prandi salió del edificio en medio de un tumulto de periodistas. Según trascendió, la conductora se demoró porque se descompensó y tuvo que ser atendida por uno de los médicos presentes en la audiencia.

Qué dijo Julieta Prandi después de la condena a Contardi

Tras salir del Tribunal, Prandi habló con los periodistas y agradeció a los jueces. "Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado", afirmó. También expresó su deseo de que esta sentencia sea "un antes y un después" para "todas las víctimas de violencia de género y abuso".

"Siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, donde yo puedo elegir y ser feliz; poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos", sostuvo aliviada.

Respecto a la condena, señaló que "19 años es una pena ejemplar, creo que está bien", aunque "podría ser de por vida". "Son 19 años, casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que hoy la Justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, que se lo lleven preso", destacó.

"A las mujeres que viven lo que yo viví les digo que tengan fe, que hay justicia, que hoy la encontré yo pese a todas las dudas que tenía. Por otro lado, que la familia y los amigos intenten sacarlas, porque la víctima no pide ayuda, lamentablemente. Es un alerta para todos los que tienen una víctima atrapada", concluyó.