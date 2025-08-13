El exesposo de la modelo quedó detenido inmediatamente tras el fallo del TOC N°2 de Zárate-Campana, que ordenó 19 años con prisión efectiva por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género. Luego de que el TOC N°2 de Zárate-Campana ordenara su prisión inmediata, fue detenido.

El exesposo de la modelo se presentó ante el tribunal alrededor de las 11 de la mañana, donde se dispuso a leer el veredicto del tribunal encabezado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar en la sala principal. Prandi, por su parte, estuvo aislada en otra sala debido a su orden de alejamiento.

El Tribunal ordenó la prisión inmediata, por lo que le colocaron las esposas en el mismo momento, mientras quedó a disposición de su traslado. Según informaron, Contardi fue remitido a la Alcaidía Departamental de Campana , donde esperará un cupo en alguna prisión de la provincia de Buenos Aires. Igualmente aclararon que primero pasará por el centro de la ciudad a realizar una serie de trámites.

Luego de que la Justicia condenara a Claudio Contardi , exesposo de Julieta Prandi , a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género, la modelo y conductora celebró la pena y aseguró: "Siento que hoy empiezo a vivir".

Casi seis años después de la primera denuncia judicial y luego de tres audiencias en las que brindó su testimonio, este miércoles Prandi escuchó el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana que condenó a su exesposo, pero no estuvo presente al momento del anuncio y se enteró al llegar acompañada por su familia, amigos y psicóloga; su pareja, Emanuel Ortega, y su equipo de abogados, encabezado por Fernando Burlando.

Prandi vs Contardi La actriz denunció violencia de género y económica de parte de su exmarido y padre de sus hijos. Redes Sociales

Luego, a la salida del edificio, dialogó con los medios y dio sus primeras impresiones. "Lo primero que quiero decir es gracias, siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí sino a una sociedad que estuvo de este lado", subrayó.

"Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió, tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, que nos dé garantías. Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio, las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan en el medio. Hay demasiados femicidios en este país", sostuvo.

"Siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, donde yo puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después. Este después es empezar a vivir, poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos", enfatizó la modelo, y reveló: "Mis hijos están en crisis, están difíciles, están cayendo, el más grande sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos, que hasta el día de hoy se lo estoy ocultando".

Consultada sobre la pena, consideró que "19 años es una pena ejemplar, creo que está bien". "Podría ser más, podría ser de por vida. Son 19 años, casi, casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que hoy la Justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, que pasen a detener al imputado y se lo llevaran preso", destacó.

"A las mujeres que viven lo que yo viví les digo que tengan fe, que hay justicia, que hoy la encontré yo pese a todas las dudas que yo tenía. Por otro lado, que la familia, que los amigos, que hoy testificaron por mí, que se dieron cuenta pero no me pudieron sacar de ahí, que intenten sacarlas, porque la víctima no pide ayuda lamentablemente. Es un alerta para todos los que tienen una víctima atrapada", concluyó.