Rodolfo Arruabarrena confirmó la lesión de Alan Velasco: qué tiene el volante de Boca

La posible lesión muscular de Alan Velasco encendió la alarma en Boca luego del triunfo 3-0 sobre Unión, disputado este viernes en la Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura. El volante ofensivo dejó el campo en el segundo tiempo tras sentir una molestia, y Rodolfo Arruabarrena anticipó un diagnóstico que ahora se deberá confirmar.
"Lamentablemente, Alan creo que tuvo un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones", expresó Arruabarrena en la conferencia posterior al partido. Velasco había sido titular ante el conjunto santafesino y completó poco más de quince minutos del complemento antes de pedir el cambio por el dolor que sintió en una zona muscular.
La palabra del entrenador todavía no constituye el diagnóstico definitivo para el futbolista de 24 años. Boca deberá aguardar los estudios médicos para conocer el grado de la lesión, precisar cuánto tiempo permanecerá fuera y establecer si estará disponible para alguno de los compromisos que aparecen en el calendario durante las próximas semanas.
Qué alternativas que piensa el Vasco Arruabarrena tras la lesión de Alan Velasco
Ante una eventual ausencia, el cuerpo técnico ya tiene varios nombres para ocupar ese lugar dentro del plantel."Puede ser Palacios, Seba Villa, Romero. Vamos a ir viendo", señaló el DT, que deberá resolver la alternativa mientras Boca atraviesa una exigente etapa del calendario con partidos del torneo local y la Copa Sudamericana.
Alan Velasco estará fuera de las canchas por lesión y el Vasco Arruabarrena deberá elegir entre las alternativas.
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La situación de Velasco se suma a la baja de Tomás Belmonte, quien continúa con su recuperación tras una lesión de rodilla. Sobre el mediocampista, Arruabarrena transmitió tranquilidad y afirmó: "Dentro de un mes Toto está de vuelta". Su regreso aparece como una posibilidad para recuperar una pieza importante antes del tramo decisivo del semestre.