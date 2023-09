Jorge Rial reveló cómo fue la agresión en la puerta de Radio 10: "Me pegó con una botella"

Rial fue agredido por una mujer llamada Sonia Salaverria , quien se acercó hasta la puerta de Radio 10 . Al respecto y en diálogo con Argenzuela , el conductor comenzó por relatar: "Salí solo como siempre porque no tengo custodia. Me estaban esperando los chicos de Socios para hacer una nota, me paro y veo que hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar y decirme: 'dejá de perseguirme, dejá de mandar gente a mi casa, dejá de espiarme, ¿qué te importa lo que tengo en la nariz? Si queres te estornudo para que veas'... ".

Sonia Salaverria posteos contra Jorge Rial Sonia Salaverria tiene muchas publicaciones incoherentes contra Jorge Rial. Captura Facebook

Tras escuchar las incoherencias de la señora, Rial confesó: "Intenté calmarla al principio porque no sabía quién era. La gente de seguridad se la lleva para la esquina y arranco la nota normal como estaba previsto. Me di cuenta rápido que estaba desequilibrada mentalmente. Acá no hubo connotación política, es alguien que está obsesionada conmigo".

"De golpe veo que viene corriendo de la esquina y saca una botella, instintivamente levanto el brazo derecho y me pega. Me pegó fuerte y ahí digo 'llamen a la policía', pero no la quiero presa, pero creo que necesita ayuda", continuó el conductor. De esta manera, dejó en claro que Sonia Salaverria llegó a lastimarlo físicamente, excediendo lo verbal.

Sobre la detención de la mujer, remarcó: "Yo a la policía le dije que quiero ayudarla, porque es peligrosa en general y para ella también. Es una señora que todos los días me dedicaba un posteo agresivo". Esto último se puede ver en el perfil de Facebook de Salaverria, ya que es público.

Para finalizar, Rial se lamentó por lo que le toca vivir a los conductores de C5N: "Es una cagada porque no sabes qué puede pasar ahora. Soy un tipo común y quiero seguir opinando tranquilo, nada más que eso". En los últimos días, Pablo Duggan y Diego Brancatelli también fueron agredidos.