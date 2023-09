El periodista Mauro Federico, quien también se desempeña en Radio 10, presenció el hecho y contó lo ocurrido: "Esto ocurrió en la puerta de la radio, terminábamos Argenzuela. Jorge salió y estaba un chico de campera blanca que era cronista de un programa de televisión, que lo estaba esperando. Cuando estaba por hacerle unas preguntas a Rial, una mujer se acercó".

Federico relató que la agresora utilizó una botella para atacar al conductor. "Cuando empieza a agredirlo, Rial se pone del lado del cronista y lo abraza y en ese momento la mujer lo empieza a increpar. En un momento, sacó una botella de plástico y se la tiró a Rial, que puso su brazo izquierdo y la botella pegó ahí. La mujer también le dijo: 'tus amigos del Gobierno me están persiguiendo, vos sos amigo de Alberto Fernández'".

"Tratamos con el Seguridad de alejar a la mujer de Rial sin tampoco violentar. Después llegó la Policía a los cinco minutos y la retuvo", agregó sobre la presencia del personal de seguridad para contener a la atacante.

En tanto, advirtió que la mujer ya había acudido a los alrededores de la radio en anteriores ocasiones: "Yo la reconocí porque la semana pasada también fue a la puerta de la radio a buscarlo a Jorge, que no estaba en ese momento porque se encontraba fuera del país".

Luego, relató el diálogo que mantuvo con la agresora: "Me encaró a mí y muy violentamente me dice 'decile a Jorge Rial que deje de perseguirme'. Yo le dije que me parecía que estaba equivocada, intenté frenarla. Estaba muy agresiva, aunque sin ninguna agresión que no fuera la verbal. Pensé que quedaba ahí".