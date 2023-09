El periodista Diego Brancatelli recibió graves amenazas contra su familia

Sobre la metodología que utilizó el sospechoso para enviar los mensajes, el periodista advirtió que se hizo pasar por otra persona y que usó una foto falsa de perfil en su Instagram. "Él tenía la cuenta en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Derqui, del partido de Pilar. No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero de alguien que no es y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta", describió.

En tal sentido, precisó la identidad del hombre y cómo se efectuó la detención: "Pasé todas las capturas de pantalla a la Justicia. Rastrearon el IP. A partir del nombre que lograron obtener, dieron que trabaja en el Hospital Austral de Pilar. Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. La denuncia la hice el 28 de agosto, las amenazas fueron anteriores".

"No es la primera vez que uno recibe agresiones e insultos, lamentablemente estamos acostumbrados pero esta vez pasaron un límite. Todos recibimos insultos, aunque no lo comparto", manifestó.

Pablo Duggan: "Es un hecho gravísimo, terrible y angustiante"

En diálogo con Argenzuela, el conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan, quien fue agredido en un restaurante la última semana por un hombre identidficado como Lisandro Togni, rechazó las amenazas a Brancatelli y su familia.

"Lamento muchísimo lo que pasó. Es un hecho gravísimo, terrible y angustiante. Para mí, son amenazas agravadas. Me parece que este delincuente no sale en 24 horas. No me cabe en la cabeza semejante odio y maldad, es intolerable. A veces cuesta aguantar la angustia", afirmó.

El periodista, a su vez, reveló que la esposa de quien lo agredió comparte el mismo lugar de trabajo que el hombre que amenazó a Brancatelli: "Este tipo trabaja en el mismo lugar que la mujer de Togni. Ella lo azuzó. Lucila Marina Sosa nos insultaba, nos discriminaba a los gritos, nos escrachaba. Lo que hizo fueron amenazas coactivas. La denuncié ante el INADI. Después me enteré de que es médica y que trabaja en el Hospital Austral".

Luego, advirtió que el personal policial puede hallar a quien realice delitos en las redes sociales. "Hoy, no hay ningún tuit que no se pueda saber de dónde viene, aunque pongas foto o nombre falso. La Policía enseguida encuentra a todos los delincuentes que amenazan o cometen delitos a través de las redes sociales", expresó.