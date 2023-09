Pablo Duggan fue víctima de una violenta agresión en un restaurante 

Según relató Duggan, el agresor, identificado como Lisandro Togni, un hombre de 47 años dedicado al marketing, lo vio en el local gastronómico y comenzó a amenazarlo de muerte. Luego se acercó a una distancia de 5 centímetros y le escupió en la cara.

"Con solo mirarme le agarró un ataque de violencia incontrolable. Fui amenazado de muerte por esta persona. Su mujer decía ´los kirchneristas no pueden estar en Kansas. ¿Qué hacen en Kansas?. Rajen de acá´, mientras este tipo me decía que me iba a matar, se acercó y me escupió la cara", narró el conductor de Duro de Domar.

"Fue una situación muy desagradable y violenta. El tipo es un muchacho morrudo. Grandote. Se me tiraba encima hasta que en un momento se dio cuenta de la locura que estaba haciendo. Cuando yo le dije que estaba llamando al 911 se dio media vuelta y se fue a esconder en un box y después yo fui con el teléfono para registrar su cara", agregó. A los pocos minutos llegó la policía del lugar y detuvo al agresor quien permanecerá detenido en la comisaría local.

El periodista aseguró que el agresor lo atacó por odio político. "Es un intento de amedrentarnos a quienes opinamos diferente de otras personas. Él me vino a atacar por mi opinión política".

Agresión a Pablo Duggan

