26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El mensaje de la Iglesia por el triple femicidio en Florencio Varela: "Que la muerte y el dolor no se apropien de la vida"

La Comisión de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado emitió un comunicado donde lamentó los asesinatos de Brenda, Morena y Lara, y pidió frenar "el avance del narcotráfico" en "los barrios más vulnerables".

Por
La Iglesia emitió un comunicado por el triple crimen. 

La Iglesia emitió un comunicado por el triple crimen. 

La Comisión de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado argentino lamentó este viernes los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, en el marco del triple crimen de Florencio Varela. "Que la muerte y el dolor no se apropien de la vida", señalaron en un comunicado donde pidieron frenar "el avance del narcotráfico" en "los barrios más vulnerables" y reclamaron mayor presencia del Estado.

Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua
Te puede interesar:

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

"Una vez más nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país", advirtió en un comienzo la Iglesia.

Para luego recordar las palabras del papa Francisco pronunciadas en la audiencia general del 26 de junio de 2024: “¡Cuántos traficantes de muerte hay, porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.

Comunicado por asesinatos Brenda, Morena y Lara - Comisión Adicciones CEA 26SEPTIEMBRE2025-1

La presencia de la Iglesia y de diversas instituciones en nuestros barrios —donde se trabaja acompañando las vidas de tantos niños y jóvenes junto a sus familias, para que no caigan en el brutal flagelo de la droga— es esencial para que la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos", consigna el comunicado.

A la vez de reclamar: “Necesitamos que la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios, brindando respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

conmocion en chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 anos que dio a luz

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

La agencia espacial confirmó que el despegue de Artemis II está programado para el 26 de febrero de 2026.

El hombre regresa a la Luna: la NASA confirmó la fecha en la que una misión tripulada viajará al satélite

La cuenta permaneció hackeada cerca de una hora. 

Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal para promocionar una estafa cripto

play

La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Se revisa de punta a punta: por qué es importante tener el parabrisas en condiciones para la VTV

play

Cómo sigue la causa del triple femicidio en Varela: reunión clave del fiscal con el jefe de investigación

Rating Cero

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

últimas noticias

Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Hace 14 minutos
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 18 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 19 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 22 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 26 minutos