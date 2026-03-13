Ituzaingó: un policía mató a un chico que iba a jugar al fútbol La víctima tenía 20 años y estaba acompañado por un amigo, que resultó herido. El oficial efectuara dos disparos. Por + Seguir en







El efectivo fue detenido por el hecho.

Un policía mató a un joven de 20 años en la localidad bonaerense de Ituzaingó, luego de efectuar dos disparos. Otro chico, amigo de la víctima, también resultó herido. El oficial se encuentra detenido.

El efectivo Lucas Adrián Gómez, que pertenece a la División Servicio Especial de la Autopista de la Policía de la Ciudad, se encuentra arrestado luego de protagonizar un confuso hecho.

Durante la noche del jueves, en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, el agente frenó su motocicleta al sospechar que era seguido por dos jóvenes para robarle. Entonces, sacó un arma 9 milímetros y realizó dos disparos.

Juan Cruz Leal, de 20 años, falleció como consecuencia de una herida en la ingle. Mientras que Daniel Enrique Kuhne, de la misma edad, recibió el disparo en el pecho, con orificio de entrada y salida.

La causa es investigada por la UFI número 2 de la localidad, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini. La carátula de la causa es delito de homicidio agravado.