La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Los operativos se realizaron el fin de semana en los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia. La investigación había comenzado en agosto de 2025 tras detectar un punto de venta de droga que utilizaba pagos a través de una billetera virtual y permitió desarticular una organización dedicada al acopio y la comercialización de cocaína y pasta base.

Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos en los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia, donde cerró dos búnkers, secuestró 2,6 kilos de cocaína, 800 gramos de pasta base , armas de fuego, más de 150 municiones y detuvo a cinco personas.

Durante los procedimientos, realizados el fin de semana pasado, quedaron detenidos dos peruanos (hombre de 57 y mujer de 37 años), una boliviana de 60 años y dos argentinos (mujer de 40 y hombre de 34 años).

En el Barrio Illia se llevaron a cabo tres allanamientos en distintas propiedades y se secuestraron 806 gramos de pasta base y 230 gramos de cocaína preparada para su distribución en distintas bolsas de nylon.

En la continuidad de los operativos también se desarrollaron otras tres intervenciones en casas del Barrio Rivadavia, donde se secuestraron dos ladrillos compactos de cocaína con un peso total de 2.153 gramos , más otros envoltorios sueltos con un peso de 210 gramos.

Además, se secuestraron elementos de fraccionamiento, balanzas digitales de precisión, ocho celulares, una camioneta Ford EcoSport que tenía la patente duplicada, tres armas de fuego con cien municiones y dos cuadernos con anotaciones vinculadas a sumas de dinero y nombres de distintas personas.

La investigación se inició en agosto de 2025 a partir de un punto de venta donde se realizaban pagos mediante la plataforma Mercado Pago, y permitió detectar una organización integrada por personas argentinas y peruanas que operaba en los barrios 1-11-14, Illia 2 y Rivadavia 1, utilizando puntos de guarda estratégicos para el acopio y la comercialización.

Tras la consulta con el juez Repetto, se dispuso el secuestro de los elementos de interés, la detención de todas las personas involucradas, el cierre preventivo de los dos búnkers y la incautación de los rodados señalados.